Milan vence 1-0 a la Lazio y lidera provisionalmente la Serie A. Foto: AP

MILÁN (AP).- Pese a volver a no contar con Christian Pulisic, el AC Milan logró ascender a la cima de la Serie A tras vencer 1-0 a la Lazio este día.

Rafael Leão marcó el único gol al comienzo del segundo tiempo para ver al Milan superar al Napoli y a la Roma, que se enfrentan el domingo.

El Milan se sitúa un punto por encima de la Roma y tres del Nápoles. El Inter de Milán, el Bolonia y el Como están un punto más atrás.

Los Rossoneri se sintieron animados por la victoria del derbi del fin de semana pasado sobre el Inter, rival de la ciudad y por el título, y buscaban aprovechar el enfrentamiento de los dos primeros el domingo.

Sin embargo, volvieron a quedarse sin uno de sus mejores jugadores, ya que Pulisic, que acababa de regresar de una lesión, sufrió una distensión muscular.

La Lazio hizo que Mike Maignan realizara varias buenas atajadas antes de que el Milan rompiera el empate en el minuto 51 cuando Leão culminó una jugada colectiva bien trabajada.

En pleno tiempo añadido, se desató el caos en la banda cuando una volea de Alessio Romagnoli fue derribada por el brazo del defensa del Milan, Strahinja Pavlovic, dentro del área, lo que provocó la revisión del videoarbitraje (VAR). El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, se arrancó la chaqueta al ser expulsado por protestar junto con el segundo entrenador de la Lazio.

El árbitro dictaminó que el brazo había sobresalido, pero Pavlovic había recibido una falta en la preparación.