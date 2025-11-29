Monterrey elimina al América y avanza a semifinales en la Liga MX (Videos)

Monterrey elimina al América y avanza a semifinales en la Liga MX. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Germán Berterame mandó un potente cabezazo a las redes durante el descuento por Monterrey que, pese a perder 2-1 contra el América en el duelo de vuelta, avanzó a las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX por un marcador global de 3-2.

Berterame entró solo por el centro del área para impactar el preciso centro de Ricardo Chávez a los 90+2.

??Aquí está el gol de Berte. Tanto dramático de @Rayados. ????



El gol 11 de Germán con 'La Pandilla' en Liguilla.#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/HpeAZXntOl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

Alejandro Zendejas a los 30 minutos y Raúl Zúñiga a los 59 marcaron las dianas que necesitaba América para estar en las semifinales de haber preservado ese marcador.

Monterrey se había impuesto por 2-0 como local en el encuentro de ida, disputado el miércoles. Pero al América le bastaba una ventaja de dos tantos en la vuelta para seguir adelante, gracias a su mejor posición en la tabla durante la campaña regular.

En cambio, los Rayados les cortaron a las Águilas una racha de siete torneos avanzando a semifinales. En los cuatro certámenes más recientes, América había llegado hasta la final.

Los visitantes lograron la proeza pese a terminar con 10 elementos tras la expulsión de Jorge Rodríguez a los 84 minutos por una segunda tarjeta amarilla.

El seleccionado estadunidense Zendejas se acercó en el global a los azulcremas con el 1-0 después de animarse a realizar un zurdazo rasante desde fuera del área, que pasó entre las piernas de Sergio Ramos antes de ir a las redes junto al poste a los 30 minutos.

Aquí está el Gol 50 de Alejandro Zendejas en partidos oficiales con el @ClubAmerica. ????



¡Golazo!??#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25pic.twitter.com/UEy9rPnO48 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 29, 2025

Zúñiga hizo explotar la emoción en las gradas del estadio de La Ciudad de los Deportes a los 59, después de rematar un pase de Zendejas a segundo poste, que atravesó el área hasta que el delantero colombiano lo mandó a las redes.

Aquí está el gol del Ame que les está dando el pase a Semis. ??



Quinto gol de la 'Pantera' Zúñiga en Liguilla, los 4 anteriores los hizo con Xolos. ??????#LaFiestaDeLaAfición? | #CF Vuelta | #AP25pic.twitter.com/Ieb6hsPVoD — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 30, 2025

A Zúñiga le anularon un tanto a los 69, por una apretada posición adelantada antes de rematar un centro de Kevin Álvarez en el corazón del área.

El gol del América… Que se anuló??



Zúñiga empuja el balón en el área a gol pero tras revisión, la jugada se invalida por fuera de juego????



??@ValGonzalez23 #CarnalVsCompadre por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/FseLRSWf5r — TUDN USA (@TUDNUSA) November 30, 2025

Con la expulsión de Rodríguez, los regiomontanos no dejaron de buscar el tanto que les daría la clasificación. Cuando el tiempo expiraba, encontraron la recompensa con el gran testarazo del naturalizado mexicano Berterame.