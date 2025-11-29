Tigres gana a Xolos de Tijuana y avanza a semifinales de la Liga MX; el marcador global terminó 5-3

Tigres elimina a Xolos y avanza a semifinales de la Liga MX . Foto: X: @TigresOficial

(AP).- A Tigres le bastaron los primeros 40 minutos para conseguir las tres dianas que necesitaban para ser semifinalista, en un encuentro que terminó con una goleada de 5-0 sobre los Xolos de Tijuana.

Con un tanto de Nicolás Ibáñez a los 15 minutos y un doblete de Juan Brunetta a los 30 (de penalti) y los 39, los Tigres se enfilaron a la siguiente ronda desde la primera mitad. Ozziel Herrera amplió a los 74 y Juan Pablo Vigón vendió la goleada a los 90+2.

Antes de su tanto, Herrera desperdició a los 68 el cobro de un segundo penal para los Tigres, con una ejecución que fue atajada por el arquero Antonio Rodríguez, quien evitó que la derrota fuera todavía más escándalosa.

Después del tanto de Vigón, jugadores de Xolos, de campo y banca, persiguieron a Diego Lainez, quien habría desatado el altercado con sus celebraciones. El partido se reanudó sólo para que el árbitro lo acabara.

Tigres realizó más de 25 remates, de los cuales 14 fueron con dirección de gol; en tanto que Xolos apenas tuvo un tiro a puerta.

Con esta victoria, Tigres puso fin a una racha de 12 duelos sin triunfo en liguilla, luego de haber acumulado siete empates y cinco derrotas en ese lapso.

Los Xolos cumplirán este domingo un año desde que desperdiciaron otra ventaja de 3-0 en el duelo de ida en su campo ante Cruz Azul, que los eliminó en cuartos de final del Apertura 2024 al vencerlos por el mismo marcador en la capital mexicana y avanzar por su mejor posición en la tabla.