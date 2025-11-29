Toluca avanza sin complicaciones a semifinales de la Liga MX; eliminó a Juárez. Foto: X: @TolucaFC

(AP).- Toluca mantuvo vivo su intento por defender el cetro después de igualar 0-0 ante FC Juárez, en la vuelta. Con la igualdad en su estadio, los Diablos Rojos preservaron el marcador global de 2-1 a su favor para avanzar a semifinales.

Los Bravos llegaron al compromiso con la necesidad de una victoria por dos goles para eliminar al conjunto escarlata, líder del campeonato en la fase regular. Sin embargo, los visitantes no hicieron ni siquiera un disparo a puerta.

Toluca controló de inicio a fin el partido si bien no tuvo suerte al momento de la definición para firmar su pase con una victoria.