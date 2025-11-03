Fallece el polémico promotor de futbol Carlos Hurtado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Distintos medios mexicanos reportaron la muerte del promotor Carlos Hurtado, cuyo nombre completo era Carlos Martínez Hurtado y tenía alrededor de 70 años.

La información disponible indica que Hurtado falleció en las últimas horas del domingo 2 de noviembre o bien las primeras de este lunes 3 y que esto habría ocurrido en la ciudad de Miami donde se instaló desde hace ya varios años.

“Amigo del futbol, otra noticia triste para mí, me acabo de enterar que murió Carlos Hurtado. Lo conocí a los 14 años, mi compañero de golf. Descanse en paz, cariño a su familia”, publicó el exjugador del América, el chileno Carlos Reinoso en sus redes sociales.

Carlos Hurtado fue un hombre muy cercano a la directiva del Cruz Azul, y uno de los grandes fichajes que trajo al futbol mexicano fue el del italoargentino Mauro Camoranesi, quien después de haber vestido la camiseta cementera se fue al Calcio donde jugó con el Verona y luego con la Juventus. Con la selección de Italia, Camoranesi se coronó campeón en la Copa del Mundial de Alemania 2006.

Carlos Hurtado. Foto: Especial

Asimismo, Hurtado trabó amistad con personajes como el también recién fallecido Manuel Lapuente, Carlos Poblete y Mario Carrillo.

Hurtado fue uno de los promotores más importantes en el futbol de México durante por lo menos dos décadas, durante los noventa y los dosmiles.