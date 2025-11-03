Valenzuela tendrá una oportunidad más de entrar al Salón de la Fama

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Salón de la Fama de las Grandes Ligas dio a conocer la lista de ocho candidatos peloteros del Comité de la Era Contemporánea, entre quienes destaca el mexicano Fernando Valenzuela, y el próximo 7 de diciembre dará a conocer quiénes serán entronizados en Cooperstown.

Los jugadores elegibles para ser incluidos, además de “El Toro” Valenzuela, son Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Dale Murphy, Don Mattingly y Gary Sheffield.

Los candidatos necesitan recibir votos en el 75% de las boletas emitidas por el comité de 16 miembros para convertirse en parte del grupo de 2026 del Salón de la Fama.

De esta manera, Fernando Valenzuela, quien falleció en octubre de 2024, tendrá una nueva oportunidad de ser inmortalizado, luego de que tanto en 2003 como en 2004 no recibió el número suficiente de votos.

El primer año que el pitcher sonorense apareció en las boletas fue en 2003 cuando recibió un 6.3% de los votos. En 2004 tuvo una segunda oportunidad, pero apenas alcanzó el 3.8% de los sufragios, lo cual no permitió que fuera elegibles nuevamente, pues debía tener al menos un 5%.

Para que un pelotero en retiro pueda ingresar al Recinto de los Inmortales debe tener el 75% de los votos de los integrantes de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA) que cada año vota.

El Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo, que se enfoca en jugadores cuyas principales contribuciones al juego se dieron a partir de1980, se reúne cada tres años para presentar y votar por sus candidatos.

Lo mismo ocurre cuando vota por los managers, ampayers y ejecutivos del beisbol.

Los elegidos serán entronizados en Cooperstwon el 26 de julio de 2026, junto con los elegidos en la votación de la BBWAA los cuales se anunciarán el 20 de enero próximo.

En la ficha publicada por la MLB así destacaron a Fernando Valenzuela:

“Valenzuela debutó en las Grandes Ligas en 1980 a los 19 años y para 1981, era un fenómeno mundial. El zurdo mexicano ganó los premios Novato del Año y Cy Young de la Liga Nacional en 1981, mientras la ‘Fernandomanía’ cautivaba al deporte. Completó 11 de sus 25 aperturas esa temporada y acumuló ocho blanqueadas. También ganó la Serie Mundial con los Dodgers ese año y nuevamente en 1988.

“Veterano de 17 años, Valenzuela registró una efectividad de 3.34 y promedió 233.1 innings por temporada de 1981-1990 con Los Ángeles. Ese lapso incluyó seis selecciones al Juego de Estrellas, cuatro resultados entre los cinco primeros para el Cy Young, dos Bats de Plata y un Guante de Oro”.