Chelsea se queda con 10 hombres, pero rescata el empate 1-1 contra el Arsenal. Foto: AP

(AP).- Mikel Merino rescató un empate 1-1 para el Arsenal en un Chelsea con 10 hombres mientras la carrera por el título de la Premier League se intensificaba.

El Arsenal tiene cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manchester City, y el Chelsea está un punto más atrás, en tercer lugar.

El Chelsea se quedó con 10 hombres al final de la primera parte cuando Moisés Caicedo fue expulsado por una entrada peligrosa sobre Merino. Pero el equipo local se adelantó en el minuto 48 gracias a un cabezazo de Trevoh Chalobah.

Merino empató en el 59, pero el Arsenal no pudo aprovechar su ventaja numérica y perdió puntos fuera de casa por segunda vez en partidos consecutivos.

Esto significa que el Manchester City fue el gran ganador del fin de semana, después de la victoria de último momento del sábado contra el Leeds, que vio al equipo de Pep Guardiola subir al segundo lugar en la clasificación.