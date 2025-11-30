Jets vencen 27-24 a Falcons con gol de campo de 56 yardas de Nick Folk en la última jugada (Video)

Jets vencen 27-24 a Falcons con gol de campo de 56 yardas de Nick Folk en la última jugada. Foto: AP/Adam Hunger

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey (AP).- Nick Folk anotó un gol de campo de 56 yardas a través de una densa niebla cuando expiraba el tiempo para guiar a los Jets de Nueva York a una victoria de 27-24 sobre los Falcons de Atlanta el domingo.

En un partido entre dos equipos en apuros que no fue nada bonito, la patada de Folk tampoco lo fue. Pero en condiciones difíciles, el jugador de 41 años tuvo el balón justo lo suficiente para recuperarse de un fallo previo y fue asediado en el mediocampo por sus compañeros mientras la afición de los Jets en un estadio MetLife empapado y medio vacío enloquecía.

Tyrod Taylor completó 19 de 33 pases para 172 yardas y un pase de touchdown, además de anotar por tierra en su segundo partido consecutivo como titular en lugar del suplente Justin Fields, mientras los Jets (3-9) rompían una racha de dos derrotas. Adonai Mitchell tuvo ocho recepciones para 102 yardas y un touchdown, y Breece Hall corrió para 68 yardas y una anotación.

Después de que la defensa limitara a Kirk Cousins y los Falcons a tres y fuera, los Jets recuperaron el balón en su propia yarda 43 con 35 segundos restantes y dos tiempos muertos restantes. Taylor corrió 14 yardas y conectó con Mitchell para 10 y 5 yardas en la serie ofensiva, colocando a Folk en posición de anotar el gol de la victoria.

Cousins completó 21 de 33 pases para 234 yardas y un touchdown y Bijan Robinson corrió para 142 yardas y un touchdown y atrapó cinco pases para 51 yardas para los Falcons (4-8), que perdieron por sexta vez en siete juegos.

Cousins lanzó un pase de touchdown de 9 yardas a David Sills para poner a los Falcons arriba 24-17 con 8:46 restantes. Fue el pase de touchdown número 291 de su carrera, rompiendo el empate con el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Johnny Unitas, en el puesto 17 de la lista histórica de la NFL.

Pero Taylor anotó en una carrera de 10 yardas que coronó una serie de 15 jugadas durante la cual los Jets convirtieron tres jugadas en tercera oportunidad y una en cuarta oportunidad (una jugada de 2 yardas de Taylor en cuarta y 1 en la 11) para empatarlo a 24 con 1:53 restantes.

Los Jets consiguieron apenas su segunda recuperación de balón de la temporada cuando Jamal Agnew falló una recepción justa del despeje de Austin McNamara y Qwan'tez Stiggers lo recuperó en la yarda 2 de Atlanta. Hall corrió hacia el medio en la siguiente jugada para poner a Nueva York arriba 7-0 a 1:02 del segundo cuarto.

Tyler Allgeier se abrió camino hasta la zona de anotación desde 1 yarda para empatar el marcador 7-7 para los Falcons con 9 segundos restantes en la primera mitad.

Atlanta marchó 95 yardas en su posesión inicial de la segunda mitad, coronada por la carrera de touchdown de 5 yardas de Robinson.

Pero los Jets necesitaron sólo dos jugadas para empatarlo nuevamente.

Tras un fuerte golpe a Taylor en un pase de 13 yardas a Hall, el mariscal de campo lanzó un pase profundo a Mitchell, quien quedó completamente desmarcado tras la caída de Mike Hughes en la cobertura, para un touchdown de 52 yardas. Fue la primera recepción de touchdown de Mitchell desde que fue adquirido de Indianápolis en la fecha límite de canjes, en el acuerdo que envió a Sauce Gardner a los Colts. También fue la jugada de pase más larga de los Jets en la temporada.

Zane González, jugador de equipos especiales de la semana de la NFC después de su segundo juego con los Falcons, falló un intento de gol de campo de 50 yardas con 4:47 restantes en el tercer cuarto para mantener el juego empatado.

Folk, quien anotó 20 de 20 goles de campo esta temporada, se quedó corto en un intento de 55 yardas en la siguiente posesión de los Jets.

González se recuperó en su siguiente intento, pateando un gol de campo de 52 yardas para poner a los Falcons arriba 17-14 cuando expiró el tiempo en el tercer cuarto.

Isaiah Williams tomó la patada inicial 83 yardas hasta la yarda 15 de los Falcons, pero los Jets no pudieron llegar a la zona de anotación. Después de que John Metchie III, totalmente desmarcado, dejara caer un pase que habría sido un primer down, Folk compensó su fallo anterior con un gol de campo de 32 yardas para empatar el partido.