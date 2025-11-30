Los Dolphins superan 21-17 a los Saints y consiguen su tercera victoria consecutiva. Foto: AP/Rebecca Blackwell

MIAMI GARDENS, Florida, EU (AP).- De'Von Achane corrió para 134 yardas y un touchdown, y los Miami Dolphins ganaron su tercer partido consecutivo al vencer este día 21-17 a los New Orleans Saints.

Los Dolphins (5-7) están detrás de los líderes New England y Buffalo en la AFC Este, pero mantuvieron vivas sus escasas esperanzas de playoffs, mientras que los Saints (2-10) han perdido seis de siete.

Los Saints perdían 16-0 en el medio tiempo, pero se acercaron a 19-17 con 1:17 restantes con el pase de touchdown de 15 yardas de Tyler Shough a Devaughn Vele.

Shough fue interceptado por Minkah Fitzpatrick en el intento de 2 puntos, y el safety de los Dolphins lo devolvió a la zona de anotación opuesta para darle a Miami dos puntos.

El mariscal de campo novato tuvo otra oportunidad después de que los Saints recuperaran la patada corta de Charlie Smyth, exjugador de fútbol gaélico norirlandés que debutaba en la temporada regular de la NFL. Pero la defensa de Miami detuvo a Shough en cuarta y 1 en la yarda 36 de los Dolphins para terminar el partido.

Smyth conectó un gol de campo de 56 yardas para poner el marcador 19-11 con 6:08 restantes, antes de que Shough casi completara la remontada. A pesar de una mala primera mitad que incluyó una intercepción y una captura de balón suelto, Shough terminó con 239 yardas y dos touchdowns.

El mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa, no estuvo especialmente preciso, completando 12 de 23 pases para 157 yardas con una intercepción. Lidera la NFL con 14 intercepciones, lo que también iguala su mejor marca personal de 2023.

Los Dolphins registraron 164 yardas terrestres gracias a Achane, quien terminó con 22 acarreos y superó las 1,000 yardas por primera vez en sus tres años de carrera. Achane anotó su décimo touchdown de la temporada con una carrera de 29 yardas en la primera serie ofensiva de Miami.

Los Saints, que llegaron al partido empatados con la segunda peor ofensiva anotadora de la NFL, no lograron nada en ataque hasta la primera serie ofensiva de la segunda mitad, cuando Shough culminó una serie de 10 jugadas y 70 yardas (más que las 63 yardas de los Saints en la primera mitad) con un pase de touchdown de 17 yardas a Chris Olave. Shough luego convirtió el try de 2 puntos en una carrera para poner el marcador en 16-8.

Los Dolphins no respondieron hasta principios del cuarto, cuando Tagovailoa, después de casi lanzar una segunda intercepción, encontró a Jaylen Waddle para una ganancia de 22 yardas que preparó la patada de 33 yardas de Riley Patterson, su cuarta del día.