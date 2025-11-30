Messi e Inter Miami ganan su primer título en la MLS; jugarán la final de la copa contra Vancouver

Messi gana su trofeo número 44 y el primer título con el Inter Miami; jugará la final de la Copa MLS. Foto: Rebecca Blackwell

FORT LAUDERDALE, Florida (AP).- Lionel Messi jugará por otro trofeo. Jordi Alba y Sergio Busquets claramente tampoco están listos para retirarse.

Tadeo Allende anotó tres goles ( Alba y Busquets, dos compañeros de equipo de Messi desde hace mucho tiempo que se retirarán cuando termine esta temporada, tuvieron las asistencias en los primeros dos) y el Inter Miami superó al New York City FC 5-1 el sábado por la noche para obtener el título de la Conferencia Este y un lugar en la final de la Copa MLS.

Mateo Silvetti anotó en el minuto 67 para el Inter Miami, con la asistencia de Messi, la asistencia número 405 de su carrera con su club y su selección, considerada la mayor cantidad en la historia del fútbol. Telasco Segovia anotó tras un pase de tacón de Alba en el minuto 83 para convertir el partido en una escapada, y Allende culminó el hat-trick en el minuto 89, la última jugada.

“Llegamos a la final con la fuerza de un equipo que avanza con determinación”, dijo el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano. “La fuerza de un grupo puede superar muchas cosas”.

La estrella del tenis Carlos Alcaraz llevó el trofeo del Este a la cancha para entregárselo a los dueños del Inter Miami, antes de entregárselo a Messi. Siguieron fuegos artificiales, confeti y un montón de fotos y abrazos, pero también quedó claro que este no era el trofeo que más anhelaba el Inter Miami.

“Hemos hecho una fantástica actuación en los playoffs y somos muy merecedores de llegar a la final”, dijo Silvetti.

El Inter de Miami, tercer clasificado del Este, recibirá a Vancouver por el título de la liga el 6 de diciembre a las 13:30 horas. Vancouver venció a San Diego 3-1 el sábado por la noche y se alzó con el título de la Conferencia Oeste.

Será la primera final de la MLS para el Inter Miami, que nunca había superado la primera ronda de postemporada en ninguna de sus primeras cinco temporadas. El club de Messi tuvo un récord de 0-2 contra Vancouver esta temporada, perdiendo los dos partidos de semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF por un global de 5-1.

Justin Haak anotó en el minuto 37 para el NYCFC, que tuvo marca de 0-2-1 contra el Inter Miami esta temporada.

La victoria acerca al Inter Miami a otro trofeo, tras ganar la Leagues Cup en 2023 y el Supporters' Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS el año pasado. Messi, campeón del Mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, se unió al equipo a mediados de la temporada 2023, cuando se encontraba en el último lugar de la clasificación de la MLS y llevaba 11 partidos sin ganar.

¿Y ahora? La marca del club es global, la camiseta número 10 de Messi, con su uniforme rosa, se vende en todo el mundo, un nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami está en camino para la próxima temporada, Messi tiene contrato hasta 2028, parece seguro que ganará su segundo premio MVP consecutivo de la MLS y el equipo está a las puertas de un título de la MLS.

Las estrellas acuden en masa a ver a este equipo por Messi; Alcaraz estuvo allí el sábado por la noche, al igual que algunos miembros de la selección nacional femenina de Estados Unidos.

“Todos en el mundo saben quién es Lionel Messi. Creo que todos pensaron que vendría aquí y haría exactamente lo que hizo”, dijo la delantera estadounidense Lindsay Horan, cuyo fanatismo por Messi se remonta a muchos años atrás.

Messi recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza en el minuto nueve y se desesperó brevemente, permaneciendo en el suelo cerca del círculo central durante unos segundos antes de finalmente incorporarse. Dos minutos después, el Inter Miami le hizo una zancadilla y luego lanzó un tiro directo desde unos 30 metros, metiéndolo al área, pero el cabezazo de Silvetti fue fácilmente atajado por el portero del NYCFC, Matt Freese.

La siguiente oportunidad del Inter Miami llegó un minuto después. Esta se aprovechó: un pase largo de Busquets fue controlado por Allende, quien batió fácilmente a Freese desde unos 12 metros para ponerse 1-0 arriba.

Allende remató de cabeza tras un pase largo de Alba en el minuto 23, poniendo el 2-0. Y después de que Messi asistiera a Silvetti para el 3-1, comenzó lo que prácticamente fue una cuenta regresiva de unos 25 minutos para celebrar.