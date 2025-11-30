Verstappen gana el GP de Catar y la lucha por el título de F1 con Norris llega a la última carrera. Foto: AP/Darko Bandic

LUSAIL, Qatar (AP).- Max Verstappen ganó este día el Gran Premio de Qatar y envió una tensa pelea por el título de la Fórmula 1 a la última carrera de la temporada en Abu Dabi el próximo fin de semana.

El líder del campeonato, Lando Norris, habría conseguido su primer título de F1 con una victoria, pero terminó en cuarto lugar, con su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, Oscar Piastri, en segundo lugar.

Los tres aspirantes al título han ganado siete carreras esta temporada. Verstappen aspira a su quinto título consecutivo de F1, mientras que Piastri y Norris buscan el primero.

"Ha sido una carrera preciosa", dijo Verstappen por la radio del equipo tras su 70.ª victoria. "Buen trabajo a todos".

Norris aún puede convertirse en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton consiguió el último de sus siete títulos en 2020. Pero tras haber llegado al fin de semana del GP de Qatar con una ventaja de 24 puntos sobre sus dos rivales, Norris ahora tiene 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, que cayó al tercer lugar en la general.

"Sin palabras", dijo Piastri con voz abatida. "No sé qué decir".