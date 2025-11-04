Entrenador de un club serbio muere de un infarto durante un partido de primera división (Video)

Entrenador de un club serbio muere de un infarto durante un partido de primera división. Foto: Captura de video

BELGRADO, Serbia (AP).- Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923, club de la Primera División Serbia, falleció tras sufrir un infarto en área técnica durante un partido. Tenía 44 años.

“Con profundo pesar informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, dijo el club en Instagram el lunes por la noche.

“El FC Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él el amor por el futbol.”

El incidente ocurrió al minuto 21 del partido del Mladost vs. Radnicki 1923 en la Superliga serbia.

El partido se interrumpió mientras los servicios médicos atendían a Zizovic y se reanudó tras su traslado. Pero al conocerse minutos después la noticia de su fallecimiento, el encuentro se detuvo y los jugadores cayeron al césped consternados.

???????? | Sirbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçi sirasinda geçirdigi kalp krizi sonrasi hayatini kaybetti.



44 yasindaki teknik adam, maçin 22. dakikasinda aniden yere yigildi. Hastaneye kaldirilan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

Los medios locales informaron que el corazón de Zizovic “explotó”.

Zizovic jugó brevemente para la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, y fue contratado por Radnicki hace menos de dos semanas.