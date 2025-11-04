Futbol

Entrenador de un club serbio muere de un infarto durante un partido de primera división (Video)

El bosnio Mladen Zizovic, de 44 años, sufrió el infarto mientras se encontraba en su área técnica en el minuto 21 del partido del Mladost vs. Radnicki 1923 en la Superliga serbia.
martes, 4 de noviembre de 2025 · 13:03

BELGRADO, Serbia (AP).- Mladen Zizovic, entrenador del FK Radnicki 1923, club de la Primera División Serbia, falleció tras sufrir un infarto en área técnica durante un partido. Tenía 44 años.

“Con profundo pesar informamos al público, a los aficionados y a los amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, dijo el club en Instagram el lunes por la noche.

“El FC Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que compartieron con él el amor por el futbol.”

El incidente ocurrió al minuto 21 del partido del Mladost vs. Radnicki 1923 en la Superliga serbia.

El partido se interrumpió mientras los servicios médicos atendían a Zizovic y se reanudó tras su traslado. Pero al conocerse minutos después la noticia de su fallecimiento, el encuentro se detuvo y los jugadores cayeron al césped consternados.

 

 

Los medios locales informaron que el corazón de Zizovic “explotó”.

Zizovic jugó brevemente para la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, y fue contratado por Radnicki hace menos de dos semanas.

 

