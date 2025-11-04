Tom Brady revela que clonó a su perrita Lua, que murió en 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exquarterback de la NFL, Tom Brady, reveló que su nuevo animal de compañía, una perrita llamada Junie, es clon de su difunta Lua que falleció en diciembre de 2023.

Según dio a conocer la revista People, Colossal Biosciences, una empresa de biotecnología en la que Brady invierte, utilizó sangre extraída antes de la muerte de Lua para clonarla.

“Amo a mis animales. Son lo más importante para mí y mi familia. Hace unos años trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera”, dijo el jugador que ganó siete anillos de Super Tazón.

La revelación de Brady coincide con la adquisición por parte de Colossal de otra empresa de biotecnología, Viagen Pets and Equine.

Brady añadió que la empresa “le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestra querida perra” y dijo estar “emocionado por cómo la tecnología de Colossal y Viagen, en conjunto, puede ayudar a familias que han perdido a sus queridas mascotas y a la vez que contribuye a la conservación de especies en peligro de extinción”.

Brady compartía la custodia de Lua con su exesposa, la modelo Gisele Bündchen, y sus hijos. La perrita aparecía con frecuencia junto al exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra en publicaciones en redes sociales y también protagonizó con él un anuncio en 2014.

El 7 de abril pasado, Colossal Biosciences dio a conocer el nacimiento, en octubre de 2024, de tres cachorros de lobos grises genéticamente modificados llamados Rómulo, Remo y Khaleesi con genes obtenidos de dos fósiles para la desextinción de esta especie.

Colossal Biosciences es una empresa estadunidense de biotecnología e ingeniería genética que tiene como proyectos desextinguir al mamut lanudo, al tigre de Tasmania, al rinoceronte blanco del norte y al pájaro dodo.