Nuevo León anticipa apoyo por tres mil 500 mdp del gobierno federal para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que se requerirá el apoyo del gobierno federal para completar los proyectos en su entidad y cumplir con el compromiso como una de las tres sedes mexicanas con miras al Mundial de Futbol de 2026.

La semana pasada, en el marco de la presentación de cuatro embajadores para la sede de Jalisco, el gobernador de la entidad, Pablo Lemus, compartió que los mandatarios estatales de las sedes mundialistas se habían reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a apoyar a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León por igual para los proyectos que los gobernadores decidieran, por lo que a la brevedad se definirían las cantidades.

"Entiendo que va a salir pronto (el recurso) para alistarnos rumbo al Mundial. Yo espero que pronto llegue el apoyo porque se va a requerir", comentó a Proceso Samuel García, quien fue el único de los tres mandatarios estatales que se dio cita en la presentación del uniforme de la selección mexicana de futbol organizado por la firma Adidas.

Listos para el Mundial

"En nuestro caso serán los autobuses nuevos para la movilidad. Vamos a adquirir cuatro mil camiones para la sede del norte y es parte del apoyo que nos va a dar la presidenta", consignó García Sepúlveda, quien estima que el recurso sea por alrededor de tres mil 500 millones de pesos.

A poco más de siete meses de que se inaugure la Copa del Mundo de la FIFA en la Ciudad de México, el gobernador neoleonés aseguró que Monterrey contará con el Fan Fest más grande de la historia.

"Serán 40 días, todos los días 120 mil personas ahí en el Parque Fundidora", adelantó.

En cuanto al respaldo en temas de seguridad por parte del gobierno federal, durante la ceremonia simbólica hacia la cuenta regresiva a 300 días del Mundial el pasado mes de agosto, Javier Navarro, en ese momento secretario general de gobierno y ahora coordinador de gabinete en Nuevo León, anticipó que se tienen contemplado el apoyo tanto del ejército como de la Guardia Nacional.

Entre el 17 de junio y el 1 de julio, Monterrey recibirá cuatro partidos del Mundial (tres de fase de grupos y uno de octavos de final), así como un encuentro del repechaje de clasificación rumbo a la justa, a desarrollarse en la fecha FIFA del mes de marzo.