Paola Longoria se queja de reducción al deporte, pero no cuestiona excesos de la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la emecista Paola Longoria, se quejó de la reducción de más de 57 millones de pesos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), instancia que durante el primer año bajo la dirección de Rommel Pacheco ha destinado el grueso del presupuesto a la realización de eventos, tal como ocurrió con su antecesora Ana Guevara.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, a la Conade se le destinarán 2 mil 563 millones 953 mil 927 pesos, cantidad que equivale a una reducción de 57 millones 150 mil 408 pesos, ya que en 2025 se destinaron 2 mil 621 millones 104 mil 335 pesos.

En su participación en el debate, la racquetbolista —que sigue activa y cobrando una beca mensual de 21 mil 500 pesos mensuales— se quejó de la reducción del presupuesto para la Conade, ya que afirmó que sus compañeros atletas, no ganan medallas “sólo echándole ganitas”, sino que se necesita de un equipo multidisciplinario, de fisioterapia, suplementos alimenticios, viáticos y torneos para foguearse y competir al máximo nivel.

“Este mundo que ustedes desconocen requiere de un presupuesto justo que apoye, no que le meta el pie a sus deportistas. El próximo año comienza el ciclo olímpico, y con esta reducción del presupuesto para el deporte, ya empezamos mal. La única medalla para la que nos va a alcanzar será la de la vergüenza por abandonar a nuestros atletas.

“En el discurso se habla de atacar el origen de la delincuencia desde las causas, sin embargo, cada año le están quitando la oportunidad a nuestras niñas, niños y jóvenes de acceder a un mundo que puede protegerlos y darles un buen futuro, como lo es el deporte y la actividad física. Cada año los alejan de los espacios públicos, de las canchas, de los centros deportivos, y los acercan más al riesgo de caer en la delincuencia”, detalló.

Sin embargo, desde que asumió su cargo como diputada y presidenta de la Comisión del Deporte, Longoria no ha solicitado la comparecencia del director de la Conade para que explique por qué muchos deportistas han tenido que viajar a campamentos y competencias sin recursos públicos y con la promesa de que les serán reembolsados.

Paola Longoria. Foto: Miguel Dimayuga

Tal es el caso de la marchista Alegna González a quien aún le adeudan dinero por cinco viajes que ella pagó y pese a ello obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo.

Asimismo, desde que faltaban tres meses para finalizar 2025 la Conade se quedó sin recursos para operar, razón por la cual el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar) se quedó sin dinero para operar, por lo que muchos deportistas ya no pueden estar concentrados ahí.

Del mismo modo, por lo menos durante el primer semestre del año, Rommel Pacheco realizó eventos deportivos en los que se gastó más de 350 millones de pesos y en la edición de este año de la Olimpiada Nacional dilapidó 300 millones de pesos cuando este evento masivo hasta el año pasado costó 120 millones.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) puntualizó que reducir recursos para la salud mental es cerrar los ojos ante una crisis que golpea a nuestras juventudes, disminuir fondos para la educación superior es negarle el derecho a un futuro digno, quitar recursos al medio ambiente es hipotecar la salud de las próximas generaciones y recortar al deporte es debilitar la mejor herramienta de prevención y pacificación que tiene este país.

“El deporte salva vidas, la educación transforma, el medio ambiente nos sostiene y la salud mental nos da equilibrio. Ninguno de estos pilares puede ser considerado prescindible. Por eso, desde esta tribuna hago un llamado para que reflexionemos el rumbo. No se puede hablar de justicia social mientras se sigue debilitando el tejido humano de México.

“Porque cuando se le quita al deporte, a la educación, a la salud y al medio ambiente, no sólo se reduce un presupuesto… se reduce el futuro de nuestro país. Por eso, su reducción al deporte de 57 millones menos le damos raquetazo. Su reducción a la salud mental de 91 millones menos les damos raquetazo. Su reducción al medio ambiente de 138 millones menos, les damos raquetazo. Pero este presupuesto inhumano le damos el peor raquetazo de vergüenza a México”, dijo la legisladora por el estado de Nuevo León, quien usó una raqueta de su deporte.