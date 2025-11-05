Selección femenil sub-17 pierde en semifinales del Campeonato Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de futbol femenil sub-17 se quedó a un paso en su intento por alcanzar la final del Campeonato Mundial de la categoría, luego de caer 1-0 ante su similar de Países Bajos, en encuentro desarrollado en el Estadio Olímpico de Rabat, en Marruecos, país anfitrión del torneo.

La anotación del triunfo llegó al minuto 69 en los pies de la atacante Lina Touzani a pase de Anne Gelevert, quien concluyó una jugada iniciada tras una recuperación en medio campo y tomó mal parada a la defensa mexicana para marcar la diferencia a favor de las neerlandesas.

Con este resultado, el equipo holandés tomó revancha de la derrota propinada por el combinado mexicano durante el segundo partido de la fase de grupos y en el que las tricolores vencieron por la mínima diferencia.

“Nos fallaron los detalles y un gol te cuesta el partido”, aseguró el director técnico Miguel Gamero. “Destaco la lucha de las jugadoras, el espíritu de querer empatar el partido hasta el último minuto”, agregó.

A pesar de la derrota, las juveniles mexicanas tendrán otra oportunidad para cerrar su participación con un triunfo en la justa mundialista cuando enfrenten el próximo sábado a la selección de Brasil en el duelo por el tercer lugar de la competición, luego de que el conjunto sudamericano perdiera 2-0 ante República Popular de Corea.

“Muchos equipos desearían estar en nuestro lugar compitiendo por un tercer sitio, así que lo haremos con toda la determinación para buscar el triunfo”, subrayó Gamero. “Debemos mantener ese espíritu e intensidad, será un partido difícil, pero creo que podemos luchar para quedarnos con ese tercer sitio”, concluyó.