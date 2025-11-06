El exastro de la NFL, Antonio Brown, fue arrestado por intento de asesinato

Foto del 2 de enero del 2022 del receptor de los Buccaneers de Tampa Bay Antonio Brown en el encuentro ante los Jets de Nueva York. Foto: Adam Hunger / Archivo AP

El exastro de la NFL, Antonio Brown fue arrestado por un presunto intento de asesinato derivado de un tiroteo tras un evento de boxeo de celebridades en Miami, confirmaron el jueves las autoridades policiales.

Brown, de 37 años, fue detenido por agentes de Estados Unidos en Dubái, afirmó Mike Vega, portavoz de la policía de Miami. Fue trasladado en avión al condado de Essex, Nueva Jersey, donde está detenido a la espera de su extradición a Miami, señaló Vega.

No estaba claro por qué Brown fue llevado primero a Nueva Jersey o cuánto tiempo había estado en Dubái, aunque en los últimos meses publicó contenido en las redes sociales desde ahí.

Según una orden de arresto que da detalles del tiroteo del 16 de mayo, se acusa a Brown de haber tomado una pistola de un miembro del personal de seguridad después del combate de boxeo y de haber disparado dos tiros en dirección a un hombre con el que se había liado a puñetazos anteriormente.

La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

No estaba claro en los documentos judiciales si Brown tiene un abogado. Tampoco se sabía de inmediato cuándo podría ser devuelto a Miami.

Un cargo de intento de asesinato en segundo grado conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares en caso de que se halle culpable al sospechoso.

Brown, quien pasó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 por Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh.

Durante su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12 mil yardas y 83 touchdowns.

Brown ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agredir al conductor de camión de mudanzas. Asimismo, ha enfrentado varios cargos de violencia doméstica, incumplimiento de pago de manutención infantil y otros conflictos.

En 2021, durante un partido de Tampa Bay contra los Jets de Nueva York, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que llevó a que los Buccaneers lo dieran de baja y puso fin a su carrera en términos efectivos.