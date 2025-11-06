Tragedia en la NFL: Marshawn Kneeland, de los Cowboys, muere por aparente suicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ala defensivo de los Cowboys de Dallas, Marshawn Kneeland, falleció la madrugada de este jueves a los 24 años de edad en Frisco, Texas, en lo que las autoridades han calificado como un “aparente suicidio”.

De acuerdo con los reportes, Kneeland, jugador de segundo año y quien apenas el pasado lunes había anotado un touchdown por primera ocasión en su carrera en el duelo ante los Broncos de Denver, protagonizó una persecución policial alrededor de las 10:39 pm después de infringir el reglamento de tránsito.?

Tras evadir a los elementos policiacos, el vehículo del egresado de la Universidad de Western Michigan fue encontrado con señales de choque en un estacionamiento de Dallas,?pero sin la presencia de Kneeland, quien fue hallado sin vida minutos más tarde al interior de un baño portátil a causa de lo que se presume fue una herida de bala autoinfligida.

Según los audios policiales obtenidos por el portal TMZ Sports, el jugador se comunicó con su familia despidiéndose de ellos, mientras que su novia también reportó haber recibido un mensaje en el que Kneeland expresaba su deseo de “terminar con todo”, además de advertir que Marshaw estaba armado y que había batallado con su salud mental.?

“Con tristeza extrema compartimos que Marshaw Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshaw fue un amado compañero y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, publicó la organización de los Cowboys de Dallas.?

Por su parte, el sindicato de jugadores de la NFL también se manifestó al respecto, enviando condolencias a sus familiares y amigos. “Su impacto en aquellos a su alrededor fue inmensurable y su pérdida se siente profundamente en la comunidad. Trabajamos en asegurarnos que los jugadores tengan el apoyo que necesitan”, destacó su comunicado.?

La muerte de Marshaw Kneeland revive la polémica en torno a los jugadores de futbol americano y los estudios científicos que señalan afectaciones secundarias que favorecen el desarrollo de Encefalopatía Traumática Crónica (ETC), enfermedad cerebral neurodegenerativa derivada de los constantes golpes en la cabeza y cuyos síntomas pueden incluir problemas cognitivos, depresión, agresividad e incluso pensamientos suicidas.