Antonio Brown renuncia a la extradición por cargos de intento de asesinato y regresará a Miami. Foto: Departametno de Correcciones del Condado de Essex vía AP

(AP).- El exjugador de la NFL Antonio Brown regresará a Miami desde una cárcel de Nueva Jersey después de decidir no impugnar su extradición a Florida por un cargo de intento de asesinato, dijeron funcionarios este día.

Brown, de 37 años, fue trasladado a la cárcel del condado de Essex, Nueva Jersey, tras su arresto por los alguaciles estadounidenses en Dubái. Renunció a la extradición en una breve audiencia judicial el viernes.

“Brown ha regresado a la cárcel del condado de Essex en Newark, donde espera ser recogido por las autoridades de Florida”, dijo Carmen Martin, portavoz de la Fiscalía del Condado de Essex.

Según la orden de arresto, Brown está acusado de arrebatarle una pistola a un guardia de seguridad tras un combate de boxeo benéfico el 16 de mayo y disparar dos veces contra un hombre con el que había tenido una pelea a puñetazos previamente. La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

“Un video grabado con un celular y obtenido de las redes sociales muestra al Sr. Brown con el arma en la mano, avanzando hacia el Sr. Nantambu en la acera. El video capta dos disparos que ocurren cuando el Sr. Brown se encuentra a pocos metros del Sr. Nantambu”, indica la declaración jurada de arresto. “El video también muestra al Sr. Nantambu agachándose tras escucharse el primer disparo”.

Brown no fue arrestado esa noche de inmediato porque, inicialmente, la policía no identificó a Nantambu como víctima. Según la declaración jurada, no fue sino hasta el 21 de mayo que Nantambu rindió una declaración completa sobre el incidente ante la policía e identificó a Brown como el autor de los disparos.

Según sus publicaciones en redes sociales, Brown llevaba varios meses viviendo en Dubái. No quedó claro de inmediato por qué los investigadores tardaron tanto en arrestarlo, ni por qué lo trasladaron a Nueva Jersey en lugar de a Miami. Tampoco se pudo determinar, a partir de los registros judiciales o penitenciarios, si Brown contaba con un abogado.

En una publicación en redes sociales posterior al altercado, Brown dijo que se estaba defendiendo porque fue “atacado por varios individuos que intentaron robarme mis joyas y causarme daño físico”.

En Florida, un cargo por intento de asesinato en segundo grado conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares en caso de condena.

Brown, quien jugó 12 años en la NFL, fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, pero pasó la mayor parte de su carrera con Pittsburgh. En su trayectoria, Brown acumuló 928 recepciones para más de 12 mil yardas y 88 touchdowns. Fue seleccionado siete veces para el Pro Bowl.

Fue una pieza clave del equipo de los Buccaneers que derrotó a Kansas City en el Super Bowl de 2021, incluyendo un pase de touchdown lanzado por Tom Brady.

Brown ha tenido varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente había sido acusado de agresión a un conductor de camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, falta de pago de la manutención de menores y otros incidentes.

Durante un partido de 2021 entre Tampa Bay y los New York Jets, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que provocó su despido por parte de los Buccaneers y puso fin a su carrera futbolística.