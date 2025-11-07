Mark Sanchez, que enfrenta un cargo de agresión grave, fue despedido por Fox Sports. Foto: Kyusung Gong / Archivo AP

(AP).- Fox Sports ha despedido al analista de la NFL Mark Sanchez y ha contratado a Drew Brees en su lugar.

“Podemos confirmar que Mark Sanchez ya no trabaja para la cadena. No habrá más comentarios por el momento”, declaró un portavoz de Fox Sports a The Associated Press el viernes.

Sanchez no ha estado al aire desde que la policía informó que fue apuñalado durante una pelea con un camionero frente a un hotel de Indianápolis el 4 de octubre. Se encontraba en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del 5 de octubre entre los Colts y los Raiders de Las Vegas.

Sanchez enfrenta un cargo de agresión grave, además de tres cargos menores, por lo que la fiscalía ha descrito como una pelea por un lugar de estacionamiento. Sánchez y Fox Sports también enfrentan una demanda civil presentada por el conductor, Perry Tole, de 69 años.

“Ha sido un mes muy difícil para Mark, quien continúa recuperándose de sus graves lesiones y, al mismo tiempo, está de luto por la pérdida de un amigo cercano. Si bien las noticias recientes —y su momento— son comprensiblemente decepcionantes, nuestra prioridad sigue siendo su pronta recuperación”, declaró Nick Sanchez Jr., hermano de Sánchez, en un comunicado emitido el viernes. “Mark valora profundamente su tiempo en FOX y a los excepcionales compañeros con quienes tuvo el privilegio de trabajar. Esas relaciones son significativas y perdurarán”.

Brees reemplazará a Sánchez en el equipo de comentaristas de la NFL de Fox, el número 4, y trabajará junto al narrador Adam Amin y la reportera de campo Kristina Pink. El primer partido de Brees será el 16 de noviembre.

Brees se retiró de la NFL después de la temporada 2020 tras una carrera de 20 años con los San Diego Chargers y los New Orleans Saints, incluyendo su participación al frente de los Saints en su único título de Super Bowl durante la temporada 2009.

Se unió a NBC en 2021 como analista de los partidos de fútbol americano universitario de Notre Dame y estuvo en el estudio casi todos los domingos para "Football Night in America". Brees narró un partido de comodines entre los Raiders de Las Vegas y los Bengals de Cincinnati, pero su desempeño fue claramente deficiente. NBC y Brees se separaron un par de meses después.

Brees apareció en el estudio durante el programa “Fox NFL Sunday” a principios de esta temporada y está previsto que sea analista en uno de los dos partidos del día de Navidad que transmitirá Netflix.

“Drew es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y estamos encantados de contar con su impresionante trayectoria y su perspectiva única en nuestra cobertura dominical”, declaró Brad Zager, presidente de producción y operaciones y productor ejecutivo de Fox Sports. “Le damos la bienvenida a la familia de Fox Sports”.

Brees añadió en un comunicado que agradecía la oportunidad de unirse a Fox y que “espero que mi pasión por este deporte se refleje en el conocimiento y las perspectivas que proporciono a los aficionados cada domingo”.

En su primer año de elegibilidad, Brees figura entre los 52 jugadores de la era moderna que están siendo considerados para la clase del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de 2026.

Brees se mantiene segundo en la historia de la liga en yardas por pase (80,358) y touchdowns por pase (571).

Mientras Brees se une al equipo de Fox Sports, los problemas legales de Sánchez continuarán.

Un juez de Indianápolis programó el inicio de su juicio para el 11 de diciembre, aunque la fecha podría cambiar.

Una declaración jurada de la policía alega que SAnchez, con olor a alcohol, increpó a Tole, quien había estacionado su camioneta en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis el 4 de octubre. Tole afirma en su demanda que Sánchez entró en la camioneta sin permiso, luego bloqueó físicamente el paso y empujó a Tole, quien entonces roció a Sánchez con gas pimienta.

Según las autoridades, cuando Sánchez avanzó tras ser rociado con el aerosol, Tole sacó un cuchillo para defenderse.

Según una declaración jurada de la policía, Sánchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso. Una fotografía de Tole que circula en internet lo muestra con un collarín en una cama de hospital, cubierto de sangre y con un profundo corte en un lado de la cara.

Sánchez tuvo una carrera de 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Pasó cuatro temporadas con los New York Jets y también participó en partidos con Philadelphia, Dallas y Washington.

Apareció en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de partidos en 2021.