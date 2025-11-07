Presentan la mascota de la CDMX para el Mundial de Futbol 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó la mascota oficial de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026. Se trata de un ajolote con penacho multicolor, calcetas blancas, pantaloncillo y tenis verdes, que porta el dorsal número 10 y la leyenda “La ciudad más deportiva”.

El personaje fue revelado durante el arranque de los ensayos para la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, celebrados en el campus Tlalpan de la Universidad del Valle de México, donde Brugada aprovechó para convocar a la ciudadanía a enviar propuestas de nombre

“No queremos ser solo una ciudad espectadora, queremos ser una ciudad protagonista de este evento internacional tan importante”, afirmó la mandataria capitalina

En el mismo evento, presentó un decálogo de valores que su administración vincula con la Copa del Mundo con frases como “Juega limpio, juega bonito, juega chido” o “Todos con la camiseta del respeto”. El mensaje, según dijo, busca que la capital sea “mundialista de valores, igualdades y derechos”

Durante el evento, Brugada estuvo acompañada por el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Yanes Rizo; el titular del Instituto del Deporte, Javier Peralta Pérez; y la ex guardameta de la Selección Mexicana, Elvira Aracén Sánchez, quien destacó la presencia de mujeres en el futbol.