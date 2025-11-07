Selección Mexicana de futbol Sub-17 venció 1-0 a Costa de Marfil en la Copa del Mundo (Video)

Selección Mexicana de futbol Sub-17 venció 1-0 a Costa de Marfil en la Copa del Mundo. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Selección Mexicana de futbol Sub-17 venció 1-0 a su similar de Costa de Marfil, lo que representó su primer victoria en fase de grupos de la Copa del Mundo que se está realizando en Qatar.

México, quien se ubica en el Grupo F (Corea del Norte, Suiza, Costa de Marfil) llegó a este segundo partido de fase de grupos con el antecedente de haber caído 2-1 ante los surcoreanos, por lo que, si quería continuar con esperanza de acceder a la siguiente fase, sí o sí necesitaba los tres puntos.

El duelo ante los marfileños se mantuvo 0-0 en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, a falta de 16 minutos de cumplirse los 90, Gael García fue el encargado de cobrar un tiro libre a favor del Tri en un costado de los linderos del conjunto africano, su centro encontró destino en Ian Olvera quien, de cabeza, mandó el balón al fondo de la red. Ese gol fue suficiente para que los mexicanos se alzaran con su primera victoria en lo que va del certamen.

El próximo duelo será ante Suiza, el lunes 10 de noviembre, a las 6:30 horas y, de nueva cuenta, México deberá ganar si quiere acceder a los octavos de final.

Hasta el momento, el Grupo F es liderado por Suiza con 4 puntos (1 victoria, 1 empate, (Corea del Sur es segundo con 4 unidades (1 victoria, 1 empate), México es tercero con 3 (1 victoria, 1 derrota) y Costa de Marfil es último al haber perdido sus dos partidos.