Djokovic gana en Atenas y alcanza su título 101 de ATP. Foto: AP/Yorgos Karahails

ATENAS (AP).- Novak Djokovic se ha retirado de las Finales ATP por segundo año consecutivo, poco después de vencer a Lorenzo Musetti en una final de casi tres horas para ganar el Campeonato Helénico el sábado.

Djokovic afirmó que una lesión en el hombro le impediría participar en el torneo de fin de temporada para los ocho mejores jugadores masculinos, que comienza el domingo en Turín, Italia.

“Me entristece comunicarles que debo retirarme debido a una lesión que persiste”, dijo Djokovic en una publicación en redes sociales.

La decisión implica que Musetti ocupará su lugar, a pesar de que su derrota ante Djokovic inicialmente le otorgó el último puesto de clasificación a Felix Auger-Aliassime.

Djokovic ha ganado las Finales ATP siete veces, pero el 24 veces campeón de Grand Slam también se perdió el torneo el año pasado debido a una lesión.

El sábado, el serbio remontó para lograr una victoria por 4-6, 6-3, 7-5 sobre Musetti y así conseguir su título número 101 de su carrera.

Djokovic, de 38 años, también estableció un récord masculino con su título número 72 en canchas duras, uno más que Roger Federer.

“Una batalla increíble”, dijo Djokovic tras el partido. “Tres horas de un partido agotador, físicamente… Estoy muy orgulloso de haberlo superado”.

El último set tuvo cinco quiebres, antes de que Djokovic se llevara la victoria con un saque ganador. Musetti ahora ha perdido sus últimas seis finales a nivel de circuito.