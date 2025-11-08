México gana bronce en el Campeonato Mundial Femenil Sub-17 tras vencer a Brasil en penaltis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de futbol femenil sub-17 obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la categoría tras vencer en tanda de penaltis 3-1 (1-1) a su similar de Brasil, en partido realizado en el estadio Olímpico de Rabat, Marruecos, nación anfitriona del torneo.

En un encuentro que tuvo a las mexicanas al borde de la derrota, luego de que las sudamericanas tomaran la delantera que parecía definitiva al minuto 78, llegó el empate en tiempo de reposición con un autogol de la delantera Evelin que le dio al combinado tricolor la posibilidad de llevarse el triunfo en los tiros de castigo, instancia en la que la portera Valentina Murrieta se convirtió en la figura del partido.

La guardameta del América Femenil atajó dos penaltis para darle la oportunidad a que Fernanda Monroy culminara la labor al convertir el disparo definitivo y darle a México la medalla de bronce.

Con este resultado, México suma su segundo podio en un Campeonato Mundial Femenil Sub-17, tras obtener el subcampeonato en la edición de Uruguay 2018 para convertirse en la quinta selección en el mundo con al menos dos medallas en la justa de esta categoría.

"Estoy muy feliz y agradecida con mis compañeras y con los entrenadores, porque gracias a ellos conseguimos esto y ahora estamos entre las tres mejores del mundo. Claramente fue uno de los partidos más difíciles, sobre todo porque era todo o nada", aseguró Valentina Murrieta, quien fue condecorada como la jugadora del partido.

"Llevar a México entre los tres mejores países del mundo es un motivo de orgullo, más por la forma en que las chicas lo hicieron. Pelearon con todo su corazón y afortunadamente pudimos obtener el resultado frente a un rival como Brasil, que es muy buen equipo con grandes individualidades", aseguró Miguel Gamero, entrenador del equipo mexicano.