Pumas vence 3-2 a Cruz Azul y avanza al Play-In

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con los resultados de este día, en la última jornada del Apertura 2025, quedaron definidos los equipos que clasificaron directamente a la liguilla, así como los que disputarán un lugar en el Play-In.

Entre los resultados más destacados de este sábado, Rayados de Monterrey cayó 4-2 ante las Chivas, Toluca se impuso 2-0 contra Toluca y Pumas consiguió meterse a Play-In al vencer 3-2 a Cruz Azul.

Los equipos clasificados (ya no habrá movimientos en este orden) de manera directa a la liguilla son:

Toluca. Tigres. Cruz Azul. América. Monterrey. Guadalajara.

Los clubes clasificados al Play-In (todavía puede haber movimientos en el orden de enfrentamientos) y que se enfrentarán entre sí son:

Tijuana.

Juárez.

Pachuca.

Pumas.

Este domingo, a las 17:00 horas, jugarán Santos contra Pachuca, será el último duelo de la jornada 17. Si los Tuzos ganan el duelo escalarían al séptimo lugar de la tabla, Xolos bajaría al octavo, Juárez al noveno y Pumas se mantendría en la décima posición.