Acusan de aceptar sobornos para amañar partidos a Emmanuel Clase y Luis Ortiz, peloteros de la MLB. Foto: AP/Sue Ogrocki

NUEVA YORK (AP).- Este día, dos lanzadores de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) fueron acusados ??de aceptar sobornos para avisar con antelación a los apostadores deportivos sobre el tipo de lanzamientos que harían y de lanzar intencionalmente bolas en lugar de strikes para asegurar apuestas exitosas.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos peloteros de los Cleveland Guardians, han estado de baja remunerada no disciplinaria desde julio mientras la MLB investigaban una actividad inusualmente alta de apuestas durante los partidos en los que lanzaban.

Clase, de 27 años, y Ortiz, de 26, fueron acusados ??de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno y conspiración para el blanqueo de capitales. Los cargos más graves conllevan una pena potencial de hasta 20 años de prisión en caso de condena.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Imagine throwing your entire career away for this <a href="https://t.co/FOKQHaERTv">pic.twitter.com/FOKQHaERTv</a></p>— Calico Joe (@CalicoJoeMLB) <a href="https://twitter.com/CalicoJoeMLB/status/1987587976549761356?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ortiz fue arrestado por el FBI este domingo por la mañana en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Boston el lunes. Mientras que Clase se encuentra prófugo.

Las Grandes Ligas de informaron que contactaron a las autoridades federales al iniciar la investigación sobre las apuestas inusuales y que han cooperado plenamente con ellas. "Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa", indicó el comunicado.

En un comunicado, los Guardians dijeron: “Estamos al tanto de la reciente acción policial. Seguiremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones”.

El abogado de Ortiz declinó hacer comentarios cuando fue contactado por The Associated Press y el abogado de Clase no respondió de inmediato a los mensajes en busca de comentarios.