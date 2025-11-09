Barcelona golea 4-2 al Celta de Vigo y acorta distancia con el Real Madrid en la tabla general

Barcelona golea 4-2 al Celta de Vigo ya corta distancia con el Real Madrid en tabla general. Foto: AP/Lalo R. Villar

MADRID (AP).- Robert Lewandowski anotó un triplete para ayudar al Barcelona a recortar distancias con el Real Madrid en la liga española este día.

Después de que el Madrid empatara 0-0 con el Rayo Vallecano —su segundo revés consecutivo tras la derrota en la Champions League ante el Liverpool— Lewandowski y Lamine Yamal lideraron al Barcelona a una victoria por 4-2 ante el Celta de Vigo, lo que sitúa al club catalán a tres puntos del liderato.

El Villarreal, que el sábado venció 2-0 al Espanyol, logrando así su tercera victoria liguera consecutiva, se mantiene tercero, a cinco puntos del Madrid. El Atlético de Madrid, que el sábado derrotó 3-1 al Levante en casa, es cuarto, a seis puntos del líder.

Los problemas ofensivos del Barcelona continuaron —ha encajado 16 goles en sus últimos ocho partidos y no ha mantenido su portería a cero desde septiembre—, pero el ataque volvió a funcionar para asegurar la victoria del equipo a domicilio.

El resultado puso fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Celta en todos los torneos.

Fue una primera parte frenética en Vigo, con el Celta remontando en dos ocasiones tras los goles de Lewandowski. Yamal adelantó a los visitantes en el tiempo de descuento de la primera parte, y Lewandowski sentenció la victoria en el minuto 73.

Lewandowski, que se ha perdido minutos de juego esta temporada debido a una lesión, no había marcado con el Barcelona desde septiembre en una victoria liguera contra la Real Sociedad.

Sergio Carreira y Borja Iglesias marcaron para el Celta.

El centrocampista del Barcelona, ??Frenkie de Jong, fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda parte tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

El Real Madrid se estanca

El ataque del Madrid tuvo dificultades y volvió a quedarse sin marcar después de haber anotado en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota por 1-0 ante el Liverpool el martes.

“Sabemos dónde estamos”, dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. “Hay que saber sobrellevar los buenos y los malos momentos. Es una temporada larga. Las exigencias son enormes, pero podemos afrontarlas y nos estamos preparando para ello”.

El Madrid había ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, y los reveses se produjeron contra el Liverpool y contra el Atlético de Madrid en una derrota por 5-2 en la liga española en septiembre.

Alonso dijo que su equipo iba “partido a partido”.

“Tras el partido de Anfield, que ya quedó atrás, el de hoy fue uno de esos encuentros en los que es un poco difícil recuperar el nivel que buscamos”, dijo Alonso. “En la segunda parte pudo haber pasado cualquier cosa. No creo que se deba a la euforia. Queremos ser muy estables en nuestra preparación y en nuestra mentalidad, porque sabemos que en la liga hay que ir partido a partido”.

Alonso afirmó que su principal preocupación es asegurarse de que el equipo siga mejorando y “participando en una autorreflexión positiva”.

“Esto es Madrid y todos sabemos dónde estamos”, dijo. “Todavía es noviembre, queda mucho camino por recorrer. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y también prudentes”.

El Rayo, que ocupa el puesto 12, había perdido 4-0 ante el Villarreal en su anterior partido de liga, pero venía de victorias consecutivas en la Europa League y la Copa del Rey.