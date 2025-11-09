La sequía goleadora del Napoli continúa tras la derrota por 2-0 ante el Bologna en la Serie A. Foto: AP

MILÁN (AP).- El Napoli está teniendo dificultades para encontrar goles sin Kevin De Bruyne. El equipo de Antonio Conte perdió 2-0 ante el Bologna este día, al no lograr marcar por tercer partido consecutivo.

El Napoli se mantuvo empatado con el AC Milan en la cima de la Serie A, pero solo un punto por encima del Inter de Milán, la Roma y el Bologna. El Inter jugó contra la Lazio más tarde el domingo, después del partido de la Roma en casa contra el Udinese.

De Bruyne se lesionó en la victoria por 3-1 contra el Inter el mes pasado y probablemente estará de baja hasta el año nuevo. El Napoli logró una victoria por 1-0 en Lecce en su primer partido sin el excentrocampista del Manchester City, pero luego empató a cero contra el Como y el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones.

Tras el empate del Milan en Parma el día anterior, el Napoli sabía que podía distanciarse en lo más alto de la Serie A con una victoria el domingo.

Y sus posibilidades parecieron aumentar cuando el portero del Bologna, Lukasz Skorupski, tuvo que retirarse en el minuto ocho por una lesión muscular y el joven de 17 años Massimo Pessina recibió su debut con el primer equipo.

Sin embargo, el Napoli nunca puso a prueba realmente al portero y el Bologna rompió el empate a los cinco minutos del segundo tiempo a pesar de perder a otro jugador —Jonathan Rowe— por lesión.

Su sustituto, Nicolò Cambiaghi, preparó el primer gol al desbordar por la izquierda y luego pasar el balón para que Thijs Dallinga lo empujara al primer palo.

El Bologna duplicó su ventaja en el minuto 66 con un cabezazo del defensor colombiano Jhon Lucumí a un centro, consiguiendo así su primer gol en la Serie A.