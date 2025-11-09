Lando Norris, piloto de McLaren, ganó el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Foto: AP/Jean Carniel

SAO PAULO (AP).- El piloto de McLaren, Lando Norris, amplió su ventaja en el campeonato de pilotos de F1 después de ganar el Gran Premio de Brasil este día, mientras que su principal rival y compañero de equipo, Oscar Piastri, volvió a quedarse fuera del podio.

Norris, que también ganó la carrera sprint del sábado y partió desde la pole position, consiguió su primera victoria en Interlagos, con Kimi Antonelli de Mercedes y Max Verstappen de Red Bull en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Norris ahora tiene 390 puntos en la clasificación, mientras que el quinto lugar de Piastri lo deja a 24 puntos de distancia con tres carreras más por disputar.

Norris ganó su séptima carrera de la temporada, la misma cantidad que Piastri. Tras la carrera, al preguntarle cómo había logrado remontar en el campeonato, Norris respondió: “Simplemente ignora a todos los que hablaron mal de ti”.

Añadió: “Todavía queda mucho camino por recorrer (en el campeonato de pilotos), esto podría cambiar muy rápidamente”.

Quedan tres carreras para el final de la temporada.