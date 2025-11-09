Manchester City golea 3-0 al Liverpool en el partido número mil como director técnico de Guardiola. Foto: AP/Jon Super

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- En su partido número mil como director técnico, Pep Guardiola celebró la victoria como si fuera la primera.

El triunfo del Manchester City por 3-0 sobre el Liverpool de este día fue la victoria número 716 de Guardiola y probablemente una de las más satisfactorias de su carrera repleta de trofeos.

El City no solo dominó por completo al vigente campeón de la Premier League y uno de los rivales más feroces de Guardiola en su carrera que abarca España, Alemania e Inglaterra, sino que el resultado consolidó firmemente a su equipo como un auténtico aspirante al título esta temporada.

“Gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por brindarme ese increíble regalo (contra) el rival más importante de lejos en mi tiempo aquí”, dijo el entrenador del City posteriormente.

El City ascendió al segundo puesto de la clasificación, a tan solo cuatro puntos del líder, el Arsenal, con un historial bien documentado a la hora de perseguir al equipo de Mikel Arteta. Esto ya ocurrió en las temporadas 2023 y 2024, y el buen momento del City, tras aprovechar el sorprendente empate 2-2 del Arsenal contra el Sunderland el sábado, resulta preocupante.

“En octubre o noviembre no se gana la Premier League. Los equipos que la ganan son aquellos en los que todos sus integrantes están creciendo. Cuando el equipo crece y crece, al final se llega a luchar por el título”, dijo Guardiola. “Tengo la sensación de que estamos en ese camino”.

Por el contrario, el Liverpool, que hace apenas seis meses era el campeón indiscutible, se está quedando cada vez más rezagado.

Esta fue la quinta derrota en seis partidos tras una inversión de más de 400 millones de dólares durante el receso de temporada. El club de Merseyside cayó al octavo puesto de la clasificación, a ocho puntos del líder.

No es de extrañar que Arne, a quien los aficionados del City ridiculizaron coreando que sería despedido al día siguiente, no estuviera de humor para hablar del título.

“La temporada pasada, cuando teníamos ocho puntos de ventaja, nunca sentimos que el título estuviera ganado”, dijo. “En este momento, como entrenador del Liverpool, no debería estar hablando de la primera posición porque nuestro rendimiento tiene que mejorar”.

No hay indicios de que la posición de Slot esté en peligro, pero el rendimiento del Liverpool sí genera preocupación. La superioridad del City fue tan absoluta que la victoria del Liverpool contra el Real Madrid entre semana, que les había dado un impulso anímico, quedó en segundo plano.

Una victoria por 3-0 fácilmente podría haber sido más abultada, ya que Erling Haaland vio cómo le atajaban un penalti en el minuto 13 antes de adelantar al City con un cabezazo en el minuto 29.

Nico González amplió la ventaja cuando su disparo se desvió en Virgil van Dijk en el tiempo de descuento de la primera parte.

Jeremy Doku, el jugador del partido, atormentó al Liverpool durante todo el encuentro y consiguió un merecido gol en el minuto 63 con un potente disparo con efecto desde fuera del área.