Trump es recibido con abucheos durante el partido de Commanders vs. Lions en la NFL (Video)

Trump es recibido con abucheos durante el partido de Commanders vs. Lions en la NFL. Foto: AP/Stephanie Scarbrough

LANDOVER, Md. (AP).- El presidente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en casi medio siglo en asistir a un partido de temporada regular de la NFL, al asistir al encuentro de los Washington Commanders contra los Detroit Lions el domingo.

Algunos espectadores en las gradas abuchearon cuando Trump apareció en la pantalla gigante al final de la primera parte —de pie en un palco con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson— y de nuevo cuando el locutor del estadio presentó al presidente en el descanso.

Los abucheos continuaron mientras Trump leía un juramento que los miembros de las fuerzas armadas debían recitar como parte de una ceremonia en el campo durante el descanso del partido.

“Llego un poco tarde”, dijo Trump a los periodistas al bajar del Air Force One tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, después de sobrevolar el Estadio Northwest durante el partido. Luego subió a su coche blindado para dirigirse al estadio.

“Vamos a tener un buen partido. Las cosas van muy bien. El país está bien. Los demócratas tienen que abrirlo”, dijo, en referencia al cierre del gobierno.

En el primer cuarto del partido del domingo, antes de la llegada del presidente, el receptor de los Lions, Amon-Ra St. Brown, celebró una recepción de touchdown señalando a las gradas y moviendo los brazos al estilo del “ baile de Trump ” que varios atletas comenzaron a hacer el año pasado.

La Casa Blanca informó que varios secretarios del gabinete y el senador republicano Steve Daines de Montana también tenían previsto asistir.

Según la liga, solo en dos ocasiones un presidente asistió a un partido de la NFL durante la temporada regular mientras estaba en el cargo: Richard Nixon en 1969 y Jimmy Carter en 1978. Trump se convirtió en el primer presidente en asistir a un Super Bowl mientras residía en la Casa Blanca cuando vio a los Philadelphia Eagles vencer a los Kansas City Chiefs 40-22 en febrero.

Según un informe de ESPN publicado el sábado, un intermediario de la Casa Blanca ha comunicado al grupo propietario de los Commanders que Trump quiere que el nuevo estadio del club —parte de un proyecto de casi 4.000 millones de dólares en la capital del país, en el lugar donde se conocía como Estadio RFK— lleve su nombre.

“Sin duda sería un nombre precioso”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

La visita del domingo fue la última de una serie de apariciones de alto perfil de Trump en eventos deportivos, incluyendo la Ryder Cup de golf, las 500 Millas de Daytona de automovilismo y el US Open de tenis.

“Nos honra dar la bienvenida al presidente Trump al partido, mientras rendimos homenaje a quienes han servido y siguen sirviendo a nuestro país”, declaró Mark Clouse, presidente de los Commanders. “Toda la organización de los Commanders se enorgullece de participar este domingo en la iniciativa de la NFL ‘Salute to Service’, que reconoce la dedicación y el sacrificio de los veteranos, los militares en servicio activo y sus familias de nuestra nación”.

Antes del partido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, conversó con el propietario principal, Josh Harris —líder del grupo que compró los Commanders a Daniel Snyder por unos 6.000 millones de dólares en 2023— y participó en una ceremonia en el campo con miembros de las fuerzas armadas.

Durante su primer mandato presidencial, hubo roces entre Trump y la NFL, ya que se opuso a que los jugadores se arrodillaran durante el himno nacional para protestar contra la injusticia social o racial. Ese movimiento comenzó en 2016 con el entonces mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick.

A través de las redes sociales y otros comentarios públicos, Trump insistió en que los jugadores debían ponerse de pie durante el himno nacional y pidió a los dueños de los equipos que despidieran a cualquiera que se arrodillara.