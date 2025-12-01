Cambios en la directiva de Pumas: Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan la institución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, el Club Universidad Nacional anunció las salidas de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho a los cargos de vicepresidente deportivo y director de estrategia, respectivamente, en movimientos que anticipan una reestructuración en la cúpula de los Pumas, luego de quedarse al margen de clasificar a la liguilla en el Apertura 2025.

A través de un par de comunicados, la institución auriazul dio a conocer la conclusión de ambas relaciones con el equipo, tras terminar en la décima posición de la tabla general con 21 puntos y perder ante Pachuca en el repechaje, ahora conocido como Play In, en la búsqueda de un sitio entre los ocho equipos que buscan el título del torneo.

“Mejía Barón presentó ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución”, se lee en el documento.

“El presidente del Club reconoce el trabajo, la dedicación, el apoyo y el desempeño profesional del Dr. Miguel Mejía Barón, quien siempre tendrá un lugar importante en esta institución por su amplia trayectoria como jugador, entrenador y directivo”.

Por su parte, en el caso de Saracho, la presidencia precisó que fue una salida de “común acuerdo”, agradeciendo su trabajo y profesionalismo desde su llegada a la institución en julio de 2023.

Con la oportunidad de que el director técnico Efraín Juárez tomara el control del equipo felino desde el inicio del torneo y las contrataciones de los internacionales Aaron Ramsey y Keylor Navas; sin embargo, no fueron suficientes para cumplir con las expectativas de una afición que espera un título desde mayo de 2011, última ocasión en que Pumas fue campeón.

Ramsey abandonó el futbol mexicano a media competición entre la polémica por el extravío de su mascota Halo en San Miguel de Allende, mientras que la llegada tardía de Navas en el arco universitario no fue suficiente para tener una temporada competitiva, luego de que errores en la portería de Pumas previo a su arribo, le costaron puntos al inicio del torneo.

Asimismo, el Cub Universidad anunció que en los siguientes días se dará a conocer quiénes serán los nuevos elementos que se integren a la directiva con miras al Clausura 2026.