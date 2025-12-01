Falso, que Rommel Pacheco ya aclaró irregularidades como dijo Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que la presidenta Claudia Scheinbaum afirmó que el director de la Conade, Rommel Pacheco, ya aclaró las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, cometió irregularidades que son hechos consumados y que no existe manera de que puedan ser pasadas por alto por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro.

El funcionario nunca asentó en sus declaraciones patrimoniales que tiene ingresos económicos por la renta de una casa —llamada Chukum– ubicada en San Crisanto, Yucatán, misma que, según los propios dichos en redes sociales de su esposa, Yajaira Falla, Pacheco la renta desde hace muchos años y no pueden disfrutarla como ellos quisieran “porque siempre está rentada”. Desde que Pacheco presentó su primera declaración patrimonial en 2020 no hizo público el monto que anualmente obtiene.

Asimismo, la casa está disponible en diferentes plataformas donde aparecen los altos precios por alquilarla.

Rommel Pacheco también mintió al declarar que tiene una casa y un terreno en San Crisanto. El terreno en realidad es la casa Chukum y la casa es la que obligó a su expareja Paola Espinosa a venderle en 600 mil pesos cuando la propiedad ya costaba alrededor de 5 millones de pesos. La casa no está ubicada en San Crisanto, sino en Mérida, y de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales pagó por ella 1.6 millones de pesos.

Esta información tampoco coincide con los documentos que obran en el Registro Público de la Propiedad del estado de Yucatán donde quedó asentado que cuando esa casa, localizada en el Fraccionamiento Residencial Montecristo, fue comprada en 2013 por Espinosa y Pacheco, cada uno pagó 820 mil pesos. Paola Espinosa reveló a Proceso que su pareja en ese momento sólo aportó 200 mil pesos de los 1.6 millones.

Según los documentos, cuatro años después, cuando el valor comercial ya se había incrementado considerablemente, él supuestamente le pagó 820 mil pesos. La evidencia que Espinosa proporcionó son los mensajes de Pacheco donde se lee que él le dice: “Mi oferta es 600, se firma en Mérida y te doy el dinero y después firmamos la de México”, escribió Pacheco en referencia a que Espinosa había comprado otras dos casas más que ella había también puesto a nombre de él.

“Una gran parte de mí te ama y te seguiré amando, pero me haz (sic) lastimado mucho y sabes que si nos vamos a lo legal hasta no tendría que pagarte; ganaría, de hecho”, escribió más adelante para obligar a la entonces clavadista a cederle esa casa. Espinosa incluso declaró a Proceso que Pacheco amenazó con exigirle una pensión por concubinato porque vivieron durante 11 años juntos.

Asimismo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no puede ignorar que pese a que Pacheco ya tenía otras dos casas y dos terrenos en el estado de Yucatán tampoco los hizo públicos en sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021 cuando ya recibía un salario pagado con recursos públicos como teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La adquisición de estas cuatro propiedades la declaró hasta octubre de 2024 cuando asumió el cargo del director de la Conade.

Así, en violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Rommel Pacheco, bajo protesta de decir verdad, omitió declarar un grupo de bienes inmuebles de su propiedad, así como el dinero que al menos por uno de ellos obtiene y proporcionó información falsa y tergiversada, razón por la cual debe ser sancionado.