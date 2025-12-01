Mercedes lamenta las amenazas en redes sociales a Antonelli por supuestamente dejar pasar a Norris

(AP).- Este día, Red Bull expresó su pesar tras unos comentarios “claramente incorrectos” que alegaban que Kimi Antonelli de Mercedes había dejado pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar, influyendo en la pelea por el título de Fórmula 1, después de que el novato italiano recibiera amenazas de muerte en las redes sociales.

Norris, líder de la clasificación, se encontraba en quinto lugar, detrás de Antonelli, hacia el final de la carrera del domingo, cuando el italiano se salió y Norris lo adelantó para quedar cuarto. Esto le permitió al piloto de McLaren mantener una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen, de Red Bull, antes de la última carrera de la temporada esta semana en Abu Dabi.

El ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, le sugirió al cuatro veces campeón neerlandés por radio que parecía que Antonelli había dejado pasar a Norris, y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó que Antonelli "lo dejó pasar" en comentarios a Sky Sport Alemania.

“Los comentarios realizados antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar que sugieren que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos”, publicó Red Bull en las redes sociales este día.

Las imágenes de repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera insultos en línea.

Mercedes dijo que se dejaron más de mil 100 comentarios descritos como "graves o sospechosos" en las cuentas de redes sociales de Antonelli, incluidas amenazas de muerte y comentarios deseándole daño, y se dejaron más de 330 comentarios graves o sospechosos en las cuentas del equipo.

Mercedes afirmó que los comentarios fueron detectados por herramientas que impidieron su visibilidad pública y que serán remitidos al organismo rector de la F1, la FIA, como parte de su campaña contra el abuso en redes sociales. La foto de perfil de Antonelli en Instagram tenía un círculo negro liso.

Antonelli fue defendido por el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien dijo que era "difícil de entender" las afirmaciones de que el novato italiano cedería un lugar, especialmente cuando todavía tenía la oportunidad de alcanzar a Carlos Sainz, Jr. por el tercer lugar en ese momento.

“Estaba presionando mucho para mantenerme por delante de Norris en las últimas vueltas y, por desgracia, me pasé un poco. Perdí la forma en la curva nueve y luego sufrí un sobreviraje tremendo”, dijo Antonelli.

Tuve suerte de salvar el coche, pero lamentablemente perdí la posición ante el McLaren. Fue una forma frustrante y decepcionante de terminar lo que había sido una buena carrera hasta ese momento.