Nicola Pietrangeli, el tenista italiano más destacado antes de Jannik Sinner, muere a los 92 años. Foto: AP/Mario Torrisi

ROMA (AP).- Nicola Pietrangeli, el campeón italiano de tenis de las décadas de 1950 y 1960, cuyos récords fueron recientemente superados por Jannik Sinner, pero que sigue siendo el jugador con más victorias en la Copa Davis de todos los tiempos, falleció. Tenía 92 años.

Este día, la Federación Italiana de Tenis y Pádel anunció el fallecimiento de Pietrangeli, sin especificar la causa de su fallecimiento. La federación señaló que Pietrangeli es el único jugador italiano incluido en el Salón Internacional de la Fama del Tenis.

Rafael Nadal, quien recibió frecuentemente el trofeo del Abierto de Italia de manos de Pietrangeli tras ganar el torneo de Roma un récord de 10 veces, publicó en italiano en X: “Acabo de recibir la triste noticia del fallecimiento de una gran figura del tenis italiano y mundial. Mi más sentido pésame a su familia, a su hijo Filippo y a toda la familia del tenis italiano. Descanse en paz, Nicola”.

Pietrangeli fue el primer jugador italiano en ganar un trofeo de Grand Slam, triunfando en el Abierto de Francia en 1959. Defendió ese título un año después y su récord de dos títulos individuales de Grand Slam entre jugadores italianos no se rompió hasta que Sinner ganó su segundo título consecutivo del Abierto de Australia en 2025 para aumentar su total a tres.

“Gané 150 dólares por el título de 1960, que cubrieron dos meses de alquiler de mi casa en Roma”, dijo Pietrangeli a la Gazzetta dello Sport en 2020.

Pietrangeli también fue subcampeón de Roland Garros en 1961 y 1964, perdiendo ambas finales ante el español Manuel Santana. Ganó el título de dobles en París en 1959 con Orlando Sirola.

“En 1964, Santana y yo hicimos una apuesta: el perdedor pagaría la cena”, dijo Pietrangeli. “Cumplí el acuerdo y salimos diez esa noche, incluidas nuestras esposas, y Manolo invitó a Luisito Suárez (el futbolista español)”, dijo Pietrangeli. “Gasté todas mis ganancias del torneo para pagar la noche”.

Pietrangeli también alcanzó las semifinales en Wimbledon en 1960 y los cuartos de final en el Abierto de Australia en 1957.

“Nicola Pietrangeli no solo fue el primero en enseñarnos lo que realmente significa ganar, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis”, declaró el presidente de la federación italiana, Angelo Binaghi.

Récords de la Copa Davis

En la Copa Davis, Pietrangeli ostenta el récord de victorias totales y de victorias individuales, tras haber disputado 164 partidos con Italia en 66 eliminatorias. Su récord en individuales fue de 78-32 y su récord en dobles, de 42-12. Además, formó la mitad de la dupla de dobles más exitosa de la Copa Davis con Sirola, ganando 34 de sus 42 partidos juntos.

Como jugador, Pietrangeli llevó a Italia a la final de la Copa Davis dos veces, perdiendo ambas ocasiones como visitante ante un equipo de Australia que incluía a Rod Laver y Roy Emerson.

Pietrangeli finalmente levantó el trofeo de la Copa Davis como capitán en 1976, cuando entrenó a Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci y Antonio Zugarelli al título con una victoria sobre Chile jugada en medio de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Hubo pedidos para que Italia no viajara a Chile, pero Pietrangeli presionó para que los Azzurri fueran.

“Esa fue realmente mi mayor contribución a esa final”, dijo Pietrangeli. “Sin mí, Italia no habría llegado a esa final y no habríamos ganado”.

Italia no volvió a ganar la Copa Davis hasta que Sinner llevó a los Azzurri al título en 2023 y 2024; y luego Matteo Berrettini y Flavio Cobolli llevaron a Italia a una tercera Copa Davis consecutiva, y la primera en su suelo natal, en Bolonia el mes pasado.

“Nicola Pietrangeli fue la verdadera encarnación de todo lo que representa la Copa Davis: pasión, prestigio y orgullo de representar a tu nación”, afirmó el presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty.

“Además de alcanzar la cima del tenis como individuo, Nicola realmente entendió lo que significaba jugar al tenis para algo más grande que él mismo, y sus increíbles logros están grabados en los 125 años de historia de la Copa Davis”, agregó Haggerty.

Estadio Pietrangeli

Tras finalizar su carrera como jugador y entrenador, Pietrangeli se convirtió en una especie de "padrino" del tenis italiano. Fue un fijo en la primera fila del Foro Itálico durante el Abierto de Italia, torneo que ganó en 1957 y 1961, venciendo a Laver en la final de este último.

En 2006, la cancha Pallacorda del Foro Itálico, rodeada de estatuas y considerada uno de los estadios más pintorescos del circuito, pasó a llamarse Stadio Pietrangeli. Pietrangeli declaró que quería que su funeral se celebrara en la cancha que lleva su nombre.

El miércoles se velará públicamente el cuerpo de Pietrangeli en la cancha que lleva su nombre, seguido de un breve servicio conmemorativo, anunció la federación italiana. El funeral se celebrará posteriormente en un lugar diferente.

Nicola Chirinsky Pietrangeli nació en Túnez, que en ese momento era una colonia francesa, de padre italiano y madre rusa.