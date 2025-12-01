Rommel Pacheco sigue bajo investigación por declaraciones patrimoniales: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, ya aclaró las inconsistencias entre sus declaraciones patrimoniales y lo que reporta el Registro Público de la Propiedad, pero aún está bajo investigación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Entiendo que él lo aclaró. Y para conocimiento de todos: cuando sale en algún medio alguna acusación, alguna presunta irregularidad de un servidor público, una servidora pública, lo toma la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y hace su investigación”.

Agregó que “en caso de que resulte alguna irregularidad, se siguen los procedimientos legales; en caso de que no, se desecha el caso”.

Para el caso de Pacheco, la dependencia “lo analiza”, pero insistió en que “él lo aclaró. Entonces, no depende de la presidenta, sino de las áreas que corresponda. Y si es el caso, me informará la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno si hay alguna irregularidad”.

Hasta ahora, según lo que ha informado el propio Pacheco “es que está aclarado. Pero, repito, depende de la Secretaría”.

El 18 de noviembre, Proceso publicó que Rommel Pacheco mintió en las declaraciones patrimoniales que presentó como servidor público entre 2020 y 2025 para ocultar casas y terrenos.

Bajo protesta de decir verdad, el funcionario también omitió declarar un grupo de bienes inmuebles de su propiedad, así como el dinero que al menos por uno de ellos obtiene y proporcionó información falsa y tergiversada.

“Tras revisar las cinco declaraciones patrimoniales que Pacheco ha presentado, tres de ellas —una inicial, una de modificación y una final entre 2020 y 2021— como teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dos —una inicial y una de modificación de octubre de 2024 a mayo de 2025— como titular de la Conade, Proceso realizó una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado de Yucatán, de donde es originario Rommel Pacheco. La información disponible no corresponde con lo declarado”, publicó Proceso el 18 de noviembre.