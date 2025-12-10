Colapsó Fanki, la plataforma de venta de boletos para el México-Portugal; reprograman preventa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La preventa de los boletos para el partido México-Portugal que debió haber comenzado hoy se pospuso para este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, informó Fanki, empresa colombiana especializada en boletería digital para eventos deportivos.

La plataforma emitió un comunicado —más de 4.30 horas después de que tenía que haber arrancado la venta— para informar que: “Antes de habilitar la preventa del México vs. Portugal nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”.

El comunicado fue publicado en sus redes sociales después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tuvo que intervenir dada la avalancha de quejas de los usuarios y tarjetahabientes de Banorte, quienes llevan mano para adquirir los boletos del encuentro que tendrá lugar el 28 de marzo de 2026.

“Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces. Además, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, publicó la Profeco a las 12:56, casi una hora antes de que la empresa diera una explicación.

La plataforma Fanki simplemente no aguantó la cantidad de personas que intentaron conectarse para comprar los boletos. En la fila virtual estaban más de 300 mil usuarios y el sistema colapsó sin que nadie pudiera comprar.

Este jueves a partir de las nueve de la mañana comenzará la preventa para quienes tienen tarjetas de débito y crédito de Banorte, el banco que realizó un préstamo a la empresa Ollamani para remodelar el Estadio Azteca rumbo a la Copa del Mundo 2026.