El Mundial incluirá pausas de hidratación en todos los partidos

Los jugadores de Fluminense durante una pausa de deshidración durante el partido contra Al Hilal por los cuartos de final del Mundial de Clubes, el viernes 4 de julio de 2025, en Orlando, Florida. Foto: John Raoux / Archivo AP

ZÚRICH (AP).— La FIFA anunció que se usarán pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de todos los partidos en la Copa del Mundo del próximo año, no solo en aquellos que se disputen en climas cálidos.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber, independientemente de la temperatura, el país anfitrión —Estados Unidos, Canadá o México— o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

El cambio también podría ser bien recibido por las emisoras, ya que hace que el horario del partido sea más predecible. La FIFA informó que la medida se anunció por primera vez cuando Manolo Zubiria, el director del torneo, asistió a una reunión con las emisoras.

Indicó que los árbitros podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de la marca de los 22 minutos debido a una lesión.

“Esto se abordará en el momento con el árbitro”, dijo Zubiria.

La FIFA dijo que la medida es una “versión simplificada y optimizada” de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo.

El cambio se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos en el Mundial de Clubes disputado este año en Estados Unidos.

En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para las pausas de enfriamiento o hidratación y también colocando más agua y toallas alrededor del borde del campo.

El calor ha sido durante mucho tiempo un problema en los principales torneos de futbol. En medio de preocupaciones antes del Mundial 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA hacer obligatorias sus pausas recomendadas o enfrentar multas.

Además, la FIFA anunció que contempla escenificar tres ceremonias inaugurales en cada país anfitrión, empezando el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, con el Tri midiéndose contra Sudáfrica. Las otras serán al día siguiente cuando Canadá juegue en el BMO Field de Toronto y Estados Unidos en el estadio SoFi de Inglewood, California.