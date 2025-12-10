Padres contra Diamondbacks jugarán en el estadio Harp Helú en abril de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 19 de enero saldrán a la venta los boletos para los juegos de temporada regular que disputarán los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona el sábado 25 y domingo 26 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Esta será la tercera ocasión en la que se jugarán encuentros de temporada regular de las Grandes Ligas (MLB) en la capital del país, luego de que en 2023 se enfrentaron los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco, y 2024 los Astros de Houston y los Rockies de Colorado.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a la Major League Baseball por escogernos. Hemos disputado más juegos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años.

“México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-backs”, declaró Derrick Hall, presidente, CEO y socio general del equipo.

Por su parte, Erik Greupner, CEO de los Padres de San Diego declaró que el equipo se siente honrado de regresar a la Ciudad de México para otra serie inolvidable en 2026.