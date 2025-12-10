A pesar del desempeño de la Selección Mexicana, la FMF cierra 2025 con récord de ingresos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La irregularidad que ha marcado el desempeño en la cancha de la Selección Mexicana de futbol en el segundo semestre del 2025 no ha sido impedimento para que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cierre el año con récord de ingresos, según se dio a conocer tras la asamblea de dueños de clubes.

A través de un comunicado de prensa, la FMF compartió que el 2025 concluyó con una cifra sin precedentes de beneficios al organismo por la vía de los patrocinios, lo cual marca especial relevancia para el “Tricolor” a seis meses del inicio del Mundial de Futbol.

Asimismo, en lo correspondiente a la Liga MX, para el Apertura 2025, el circuito reportó un incremento en asistencias del 5% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 3.54 a 3.74 millones de espectadores acumulados en todo el torneo, con un promedio de 22 mil 263 aficionados por partido.

Según el reporte, esta cifra es mayor que las asistencias en otras ligas de la región como la MLS en Estados Unidos y Canadá, e incluso en ligas europeas como la Primeira Liga de Portugal, o la Eredivisie, en Países Bajos.

En cuanto a las audiencias, el Apertura 2025 reportó un acumulado de 78.74 millones de televidentes, con cuatro de los cinco partidos más vistos jugados en la Liguilla.