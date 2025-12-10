Sin Play In y con nueve extranjeros, ajustan liguilla del Clausura 2026 por el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La liguilla por el título del balompié mexicano tendrá modificaciones especiales de cara al torneo Clausura 2026, como parte de las medidas que se tomarán en la Liga MX para favorecer la preparación de la selección nacional rumbo al Mundial de futbol, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las decisiones que se acordaron en la Asamblea de dueños, destaca la eliminación del repechaje conocido como Play In, con el propósito de acortar la duración de la competición, además de que los equipos clasificados a la fase final podrán jugar hasta con nueve futbolistas foráneos para compensar a los clubes que hayan aportado jugadores al “Tricolor”.

El Clausura 2026 está programado para jugarse del 9 de enero al 24 de mayo, con el inicio de la liguilla agendado para el 6 de mayo a partir de la ronda de cuartos de final con tan sólo los mejores ocho equipos disputando esta instancia.

Asimismo, los clubes con jugadores convocados a la selección nacional, deberán liberar a los futbolistas el 30 de abril, fecha a partir de la cual estarán concentrados hasta que concluya la Copa del Mundo de la FIFA, por lo que no jugarán la liguilla.

En cuanto a la preparación de México rumbo al Mundial, se tienen contemplados ocho partidos previos a la inauguración frente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Los compromisos del “Tri” de Javier Aguirre estarán distribuidos con dos enfrentamientos en el mes de enero contra rivales de América, mientras que en febrero se tendrá un partido ante Islandia en Querétaro, previo a la fecha FIFA de marzo con el amistoso ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, seguido de duelos ante Bélgica y Estados Unidos, además de otro par ya en la recta final de la preparación, con rivales por definir.