Chivas anuncia la salida de Javier “Chicharito” Hernández

Javier Hernández de Chivas durante el partido de fútbol Cruz Azul vs Guadalajara correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2024 de Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca. Foto: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de cuatro torneos y sólo tres goles, la directiva de las Chivas anunció la salida de Javier “Chicharito” Hernández del club.

“El club deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre”, informó el equipo a través de un comunicado.

Los números del delantero en esta segunda etapa con las Chivas —que no han logrado un título desde hace casi nueve años— hablan por sí solos. En el Torneo Apertura 2025 sólo disputó 117 minutos (de mil 530 posibles) en cinco partidos y marcó un gol en el último encuentro ante Rayados de Monterrey.

En el Clausura 2024 jugó 606 minutos en 11 partidos y también anotó en una ocasión ante el Atlético de San Luis.

El Apertura 2024 no fue muy diferente con 306 minutos en seis encuentros jugados y no anotó. Y en el Clausura 2024 que marcó su regreso al futbol mexicano Hernández sólo jugó 229 minutos en seis partidos y marcó un tanto ante el Puebla.

Pese al bajo rendimiento, la directiva rojiblanca tuvo palabras positivas para “Chicharito” , pues “aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX. El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa”.



