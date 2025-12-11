Michel Platini inicia acciones legales contra tres exdirigentes de la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El expresidente de la UEFA, Michel Platini, denunció por difamación a tres en miembros de la FIFA, informaron la agencia AFP y diario Le Parisien.

De acuerdo con la información disponible, el exfutbolista francés de 70 años los denunció a finales de noviembre, tres meses después de haber sido absuelto por la justicia suiza tras 10 años de proceso en el caso de fraude que provocó su salida de la estructura europea de futbol.

La denuncia está relacionada con las declaraciones públicas que hicieron estos exmiembros de la FIFA, cuyos nombres no han sido revelados, pero que hablaron hace una década sobre la acusación contra Platini.

Tanto Platini como el entonces presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, fueron acusados de haber “obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de 2 millones de francos suizos (2.5 millones de dólares) a favor de Michel Platini”.

Ambos han insistido en que habían pactado un salario anual de un millón de francos suizos, mediante un “acuerdo de caballeros” y sin testigos, sin que las finanzas de la FIFA permitieran el pago en ese momento.

La revelación de estos hechos, a mediados de 2015, después de la dimisión de Blatter a raíz de una cascada de escándalos relacionados con el llamado FIFA Gate, sacó a Platini de la carrera por la presidencia del máximo organismo del futbol mundial y dejó libre el camino para el italiano Gianni Infantino, quien era el brazo derecho de Platini en la UEFA.