Tras colapso de Fanki, en minutos se agotan boletos de preventa para el duelo México-Portugal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de dos horas de que se reinstalara la preventa de boletos para el partido de futbol entre México y Portugal del 28 de marzo de 2026 en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, la empresa especializada en boletería Fanki dio a conocer que las entradas para el enfrentamiento amistoso destinadas a esta etapa, se habían agotado.

El anuncio se dio en medio de la polémica que causó el colapso de la plataforma el 10 de diciembre, cuando se programó de inicio la preventa exclusiva para los tarjetahabientes Banorte y que tuvo que posponerse para un día después.

Las irregularidades, atribuibles según Fanki a un “volumen de tráfico anómalo y no humano” hacia sus sistemas, acompañado de intentos de suplantar su identidad digital mediante “páginas y filas virtuales falsas”, obligaron a postergar la preventa.

Sin embargo, de acuerdo a los usuarios que volvieron a intentar sin éxito la compra de las entradas, las inconsistencias en la página de la empresa de origen colombiano volvieron a presentarse, haciendo un llamado masivo a la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que un día antes pidió a Fanki “brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto”.

Muchas de las denuncias externadas por los tarjetahabientes Banorte que no pudieron adquirir los boletos a pesar de mantenerse horas intentando ingresar al proceso de compra, aluden sospechas sobre el hecho de que una boletera, que hasta el día de hoy se mantenía desconocida para la mayoría de los usuarios, tuviera la responsabilidad de gestionar un espectáculo deportivo de alta demanda como el partido entre México y Portugal en el que se espera la presencia de Cristiano Ronaldo.