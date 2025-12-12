Acusan a la FIFA de "traición" por aumento de precio en entradas para el Mundial 2026

Acusan a la FIFA de "traición" por incremento en las entradas para el Mundial 2026. Foto: @WhiteHouse

(AP).- Los aficionados al futbol acusaron a la FIFA de una “traición monumental” después de que el jueves comenzaran a circular los últimos precios de las entradas para la Copa del Mundo.

El organismo rector asigna el 8% de las entradas a las asociaciones nacionales para los partidos en los que participa su equipo para que las vendan a los aficionados más fieles.

Una lista publicada por la Federación Alemana de Futbol reveló que los precios oscilaban entre 180 y 700 dólares para diversos partidos de la fase de grupos. El precio más bajo para la final fue de 4 mil 185 dólares y el más alto, de 8 mil 680 dólares.

Esos precios de la fase de grupos son muy diferentes de las afirmaciones de la FIFA de que habría entradas disponibles por 60 dólares, mientras que el objetivo de los funcionarios del futbol de Estados Unidos cuando presentaron ofertas para el torneo hace siete años era ofrecer cientos de miles de asientos por 21 dólares durante la fase inicial de juegos.

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) calificó los precios actuales como “exorbitantes”.

“Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es”, afirmó en un comunicado.

La Asociación Inglesa de Futbol compartió información sobre precios con el England Supporters Travel Club (ESTC) el jueves por la noche, que mostró que si un fanático comprara una entrada para todos los partidos hasta la final, costaría un poco más de 7 mil dólares.

La FIFA anunció en septiembre que las entradas, disponibles a través de su sitio web, inicialmente costarían entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6730 dólares para la final. Sin embargo, estos precios están sujetos a cambios, ya que se adopta el sistema de precios dinámicos por primera vez en el Mundial.

Las entradas FIFA están disponibles en cuatro categorías, siendo los mejores asientos los de la Categoría 1.

En la lista de precios publicada por la federación alemana solo había tres categorías.

La entrada más económica fue de 180 dólares para el primer partido de la fase de grupos de Alemania contra Curazao en Houston. El precio más bajo para la semifinal fue de 920 dólares, que ascendió a mil 125 dólares.

La FSE pidió a la FIFA que suspenda inmediatamente la venta de entradas a través de las asociaciones nacionales “hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y el significado cultural de la Copa del Mundo”.

Associated Press contactó a la FIFA para solicitarle comentarios.

Última fase

La FIFA lanzó el jueves su tercera fase de venta generalizada de entradas, y los fanáticos ahora pueden solicitar entradas para partidos específicos por primera vez a través de su "Sorteo de selección aleatoria".

Tras el sorteo de la semana pasada para el torneo de 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, se ha publicado un calendario actualizado.

Eso significa que los aficionados saben cuándo y dónde jugarán figuras como Lionel Messi y Argentina. Las votaciones previas de entradas eran a ciegas, ya que el periodo de clasificación ni siquiera había finalizado y el sorteo aún no se había realizado.

Ahora, las naciones participantes se han dividido en grupos, con su camino a través del torneo definido. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían enfrentarse en cuartos de final en Kansas City si Argentina y Portugal encabezan sus respectivos grupos.

No es que los fanáticos tengan la garantía de obtener entradas para los juegos que solicitan.

El sorteo se abrió el 11 de diciembre a las 11:00 horas y cierra el 13 de enero de 2026.

La FIFA indica que las solicitudes de entradas pueden realizarse en cualquier momento durante este periodo y que el momento de la inscripción no afectará las posibilidades de éxito. Los aficionados pueden solicitar a través del sitio web de la FIFA un máximo de cuatro entradas por hogar y por partido, y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo.

Los fanáticos necesitarán un FIFA ID para solicitar entradas y podrán elegir los partidos y la categoría de precio para los que desean solicitarlas.

Los solicitantes seleccionados serán notificados por correo electrónico en febrero y se les cobrará automáticamente.

Precios

La última vez que Estados Unidos albergó el Mundial, en 1994, los precios oscilaban entre 25 y 475 dólares. En Catar, en 2022, los precios oscilaban entre 70 y mil 600 dólares cuando se anunciaron los detalles de las entradas.

Las entradas para la final en el MetLife Stadium el 19 de julio ya se venden por más de 11 mil dólares en sitios de reventa secundarios.

Para este torneo, la FIFA también ha creado su propia plataforma de reventa donde cobra una tarifa del 15% sobre el precio total de reventa.

La FIFA dijo que a medida que se acerque el torneo, las entradas restantes saldrán a la venta general por orden de llegada.

No se reveló un plazo para la liberación de las entradas restantes.