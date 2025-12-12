COI recomienda permitir a los rusos volver a competir en eventos juveniles con bandera e himno.

GINEBRA (AP).- El COI (Comité Olímpico Internacional) dio el jueves un gran paso hacia la reintegración de Rusia y Bielorrusia al deporte mundial al aconsejar a los organismos rectores que permitan a los equipos y atletas de esos países competir en eventos juveniles internacionales con su identidad completa de bandera e himno nacionales.

Los atletas tienen “el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales”, afirmó el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.

Ese mensaje de apoyo a los atletas será bien recibido en Rusia e Israel, cuyos atletas han enfrentado discriminación reciente, y llega a menos de tres años de los Juegos de Verano de Los Ángeles 2028, que corren el riesgo de enfrentar vientos políticos en Estados Unidos.

La estrategia olímpica actualizada proporcionó a Rusia un progreso significativo en la política deportiva en un momento en que Moscú parece no estar haciendo concesiones políticas o militares a Ucrania.

La medida del COI es independiente de los próximos Juegos de Invierno de Milán Cortina, donde un pequeño grupo de atletas rusos y bielorrusos competirán como individuos neutrales que pasan una investigación por no haber apoyado públicamente la guerra.

Decisión de la cumbre

La decisión se tomó en la Cumbre Olímpica , una reunión anual presidida por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que invita a las principales partes interesadas de la familia olímpica.

"Se reconoció que la implementación por parte de las partes interesadas llevará tiempo", dijo el COI en un comunicado, y agregó que el organismo rector de cada deporte debería decidir cómo definir los eventos juveniles.

Algunos organismos deportivos probablemente enfrentarán resistencia por parte de sus federaciones miembros nacionales, especialmente en Europa , al consejo actualizado del COI que repite que Rusia todavía no debería ser elegida para albergar eventos internacionales.

La última medida del COI para aliviar el aislamiento deportivo de Rusia puede aplicarse a sus propios Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán el próximo año en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre. El organismo olímpico ruso todavía está suspendido formalmente por el COI y actualmente no puede competir con su identidad nacional.

“Los principios anteriores deberían aplicarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y se recomienda que todos los organismos rectores y organizadores de eventos deportivos internacionales los adopten para sus propios eventos juveniles”, afirmó el COI.

Prohibido practicar futbol y atletismo

Los equipos rusos han sido completamente excluidos del futbol internacional , el atletismo y otros deportes desde la invasión militar total de Ucrania en febrero de 2022, mientras que los atletas rusos y bielorrusos en los deportes de invierno ahora están comenzando a regresar con un estatus neutral antes de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en febrero.

Un pequeño grupo de atletas rusos y bielorrusos compitieron como neutrales sin su identidad nacional en los Juegos de Verano de París el año pasado, donde a esos países se les prohibió participar en deportes de equipo.

Un intento anterior para permitir el posible regreso de Rusia a los deportes juveniles se encontró con un fuerte rechazo por parte de las federaciones de futbol europeas, incluida Ucrania, en septiembre de 2023.

El organismo que rige el futbol europeo, la UEFA, tomó medidas para reintegrar a los equipos rusos sub-17 a sus competiciones, pero abandonó su política en cuestión de semanas en medio de amenazas de boicot por parte de al menos 12 de las 55 federaciones miembros.

Aunque los equipos de futbol rusos han sido excluidos de las Copas del Mundo y de las competiciones de clubes como la Liga de Campeones durante cuatro temporadas, su organismo nacional de fútbol no está suspendido por la FIFA o la UEFA y sus funcionarios han sido elegibles para presentarse a elecciones.

El COI recordó el jueves que debe mantenerse el bloqueo a la invitación o acreditación de funcionarios gubernamentales de Rusia y Bielorrusia a eventos o reuniones deportivas internacionales.