Boletería Fanki confirma que se agotaron las entradas para el duelo México vs. Portugal. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se agotaron los boletos disponibles en la venta general para la reinauguración del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca. El recinto albergará en su primer partido a Portugal, selección comandad por Cristiano Ronaldo.

Por medio de un comunicado, la boletera Fanki informó que ya no existen más entradas disponibles y que la demanda registrada “fue sin precedentes”, situación que replicó lo ocurrido durante la etapa de preventa, en la que los boletos también se agotaron en su totalidad.

“Afición Mexicana, informamos que los boletos se agotaron en tiempo récord. Más de 1 millón de aficionados intentaron asegurar su lugar para presenciar este encuentro y formar parte de un momento histórico del futbol”, se lee en el mensaje difundido por la empresa.

Días antes, durante la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banorte, se reportaron múltiples quejas relacionadas con el funcionamiento de la plataforma de venta, lo que incluso obligó a reprogramar el proceso ante la alta demanda registrada.

El próximo encuentro forma parte de la última Fecha FIFA previa al Mundial de 2026 y contará con planteles completos.