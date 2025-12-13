Raphinha marca doblete en la victoria del Barcelona 2-0 ante el Osasuna. Foto: AP

BARCELONA, España (AP).- Este día, Raphinha anotó un doblete y el Barcelona venció 2-0 a Osasuna para aumentar su ventaja en la Liga y poner más presión sobre el asediado entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

El delantero brasileño abrió el marcador con un disparo desde la frontal del área en el minuto 70 en el Camp Nou. Después, sentenció el resultado con un gol a bocajarro a seis minutos del final.

Una séptima victoria liguera consecutiva dejó al vigente campeón con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes de su partido contra el Alavés el domingo. Es probable que Alonso deba ganar este partido, ya que el equipo solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

El Madrid aventajaba al Barcelona por cinco puntos en la liga española tras ganar un clásico a finales de octubre. Pero un bajón drástico en su rendimiento, con solo una victoria en cinco jornadas, incluyendo una humillante derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo en casa el fin de semana pasado, ha dejado al Madrid con la moral por las nubes.

Disfrutando de los problemas del máximo rival del Barcelona, ??la multitud del Camp Nou coreó "¡Quédate Xabi! ¡Quédate Xabi!" en español en un momento del partido contra Osasuna.

Raphinha, sin embargo, se mantuvo concentrado en su equipo.

“Necesitamos concentrarnos en nosotros mismos y, si hacemos nuestro trabajo, no tendremos que preocuparnos por nadie más”, dijo Raphinha. “Estamos jugando mejor que antes y cuantos más puntos, mejor”.

Raphinha fue clave para que el Barcelona ganara la Liga y la Copa del Rey la temporada pasada, cuando el equipo de Hansi Flick también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.

El Barcelona tuvo dificultades para recuperar su velocidad e incisividad cuando Raphinha estuvo seis semanas de baja por una lesión en la pierna a principios de esta temporada. Pero ha regresado con la misma fuerza que siempre . También asistió en la victoria por 3-1 sobre el Alavés a finales de noviembre y marcó en la victoria por 3-1 sobre el Atlético de Madrid a principios de este mes.

El Osasuna, decimosexto, generó poco en ataque, pero su defensa y el portero Sergio Herrera frustraron al Barcelona hasta que Raphinha marcó. Herrera atajó un disparo de Lamine Yamal, mientras que el disparo de Marcus Rashford a portería fue bloqueado por un defensa.

El primer gol de Raphinha llegó tras una recuperación del Barcelona y Pedri González lideró un contraataque antes de cederle el balón desde lejos. Su segundo gol fue más fácil: un toque a la red después de que el defensa de Osasuna, Alejandro Catena, desviara un centro de Jules Koundé al segundo palo, donde Raphinha estaba desmarcado.