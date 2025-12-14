Bayern Múnich evita su primera derrota de la temporada y empata 2-2 ante el Mainz, útimo de la tabla

Bayern Múnich evita su primera derrota de la temporada y empata 1-1 ante el Mainz. Foto: AP

BERLÍN (AP).- Harry Kane rescató al Bayern Munich de una vergonzosa derrota en casa ante el último lugar de la Bundesliga.

El delantero inglés marcó de penalti en el minuto 87 para que el Bayern empatara 2-2 con el Mainz este día. El Bayern es líder indiscutible de la liga y aún no ha perdido ningún partido.

Los visitantes disputaban su primer partido de liga con el nuevo entrenador Urs Fischer, quien anteriormente tuvo un gran éxito con el Union Berlin. Fischer fue nombrado la semana pasada para reemplazar a Bo Henriksen tras el pésimo comienzo del Mainz en la Bundesliga.

El Bayern dominó desde el principio y Lennart Karl, la nueva estrella del equipo, abrió el marcador en el minuto 29, cuando estuvo bien ubicado para rematar con la mano un centro de Serge Gnabry.

Fue el gol número 50 del Bayern en la Bundesliga esta temporada, un récord después de solo 14 jornadas de liga.

Pero el equipo local no logró demostrar su superioridad y se sorprendió antes del descanso cuando el defensa Kacper Potulski igualó de cabeza tras un tiro libre de William Böving. Fue el primer gol del internacional juvenil polaco de 18 años en la Bundesliga, en apenas su segundo partido liguero.

Los aficionados visitantes soñaron cuando Lee Jae-sung marcó de cabeza tras un centro profundo de Stefan Bell en el minuto 67, pero el Bayern aún tuvo mucho tiempo para responder.

Vincent Kompany envió al delantero senegalés Nicolas Jackson para su última aparición antes de viajar a Marruecos para la Copa Africana de Naciones que comienza el 21 de diciembre. El canadiense Alphonso Davies ya había jugado su primera aparición en la liga en nueve meses después de recuperarse de una grave lesión de rodilla

Potulski fue penalizado por sujetar a Kane y el delantero inglés se sacudió el polvo para marcar su 17º gol de la temporada en la Bundesliga.

El Mainz logró aguantar siete minutos de descuento para celebrar lo que parecía una victoria.