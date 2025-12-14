El Inter asciende a la cima de la Serie A después de que el Milan y el Napoli perdieron puntos. Foto: AP

MILÁN (AP).- El joven defensa Davide Bartesaghi anotó sus primeros goles con su carrera profesional, pero no pudo evitar que el AC Milan empatara 2-2 en casa con Sassuolo y fuera superado en la cima de la Serie A por su rival de ciudad, el Inter de Milán, el domingo.

El Inter ganó 2-1 al Genoa, amenazado por el descenso, para situarse un punto por delante del Milan y dos puntos por encima del Napoli, que perdió 1-0 con el Udinese.

En San Siro, Ismaël Koné le dio al Sassuolo una ventaja sorpresiva en el minuto 13, pero el Milan empató en el 34 cuando Ruben Loftus-Cheek hizo rodar el balón por el área para que Bartesaghi rematara con potencia desde corta distancia.

Bartesaghi, de 19 años, duplicó su cuenta inmediatamente después del medio tiempo cuando recibió un pase inteligente de Christopher Nkunku y disparó dentro del primer poste.

A Christian Pulisic y a Loftus-Cheek les anularon goles para el Milan antes de que Sassuolo igualara en el minuto 77 gracias al suplente Armand Laurienté.

Laurienté, que había cambiado el partido al entrar, casi anotó un impresionante gol de la victoria en el minuto 88 tras una carrera en solitario desde su propio campo, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo.

El Napoli quedó atónito

El Napoli sabía que podía ascender a la cima de la clasificación tras el resultado del Milan. Sin embargo, fue el Udinese el que tuvo las mejores oportunidades y en dos ocasiones pensó que había roto el empate, pero ambos goles fueron anulados en el análisis de video.

El gol de Keinan Davis fue anulado en el minuto 52 por fuera de juego y el de Nicolò Zaniolo también fue anulado en el minuto 69 por falta en la preparación.

Entre esas decisiones, el Udinese también estrelló un balón en el larguero por intermedio de Jakub Piotrowski.

Los locales finalmente rompieron el empate en el minuto 73 cuando Jürgen Ekkelenkamp lanzó un magnífico disparo al ángulo superior desde fuera del área.

Rasmus Højlund debería haber empatado a dos minutos del final, pero de alguna manera disparó a quemarropa por encima del arco abierto, mientras que Lorenzo Lucca, que se unió al Napoli procedente del Udinese en julio, estrelló el balón en el poste en el tiempo añadido.

El Inter llega a la cima

En cambio, fue el Inter el que se colocó como líder en solitario de la Serie A con lo que parecía una victoria rutinaria, hasta los últimos 25 minutos

Yann Bisseck dio al Inter un comienzo perfecto con un gol tempranero y Lautaro Martínez duplicó la ventaja de su equipo poco antes del descanso.

Vitinha descontó para el Genoa a mediados del segundo tiempo después de abrirse paso entre dos defensores y eludir al portero del Inter, Yann Sommer.

El Génova quedó a dos puntos de la zona de descenso.

Por otra parte, la Juventus ganó 1-0 al Bologna, que jugó con 10 hombres, y adelantó a su oponente al quinto puesto, un punto por debajo de los cuatro primeros.

El suplente Juan Cabal adelantó a la Juventus de cabeza en el 64, tres minutos después de entrar desde el banquillo. El defensa del Bolonia, Torbjørn Heggem, recibió la tarjeta roja cinco minutos después por desbaratar una clara ocasión de gol.